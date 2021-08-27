Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году продолжительное и теплое "бабье лето".

В этом году "бабьего лета" стоит ждать в середине октября. Тогда температура может подняться до +20°.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, сообщает "Сегодня".

По его словам, холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным "бабьим летом" в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами.

Согласно прогнозу, начало октября будет прохладным и дождливым. Однако к концу первой декады потеплеет, а к середине месяца погода станет почти сентябрьской: днем до +20, сухо и солнечно.

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Спустя день-два после праздника Покрова Богородицы (14 октября - УНИАН) погода резко изменится. Леонид Горбань прогнозирует, что температура упадет более чем на 10 градусов, до +6°...+8° днем, налетят холодные дожди, к 20 октября на севере и востоке страны могут быть ночные заморозки.

После 25 октября в Украину придет глубокая осень: несколько ночей может быть до -7°. К концу месяца снова потеплеет до +8°...+10° днем.

Как сообщал Погода УНИАН, сентябрь в Украине будет почти в пределах климатической нормы.

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура будет на уровне 14-18°, в Карпатах 11-12°. При этом средняя месячная температура воздуха в сентябре обычно составляет 13-17°, то есть температура в сентябре этого года будет близкой к климатической норме.

"Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы", - сообщили в Укргидрометцентре.

Автор: Екатерина Лиманская