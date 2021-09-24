По словам синоптика Натальи Диденко, в Украине уже было "молодое" "бабье" лето.

В этом году в Украине может быть два "бабьих" лета, одно из которых уже было.

Об этом в комментарии изданию "Обозреватель" рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, "молодое" "бабье" лето, которое ежегодно приходится на период с 28-29 августа по 11-12 сентября, уже было. "Более зрелое" обычно наступает в октябре.

"Поэтому будем надеяться, что в октябре оно нас не минует. В какой половине – определенно неизвестно. Бабье лето не имеет четких дат. Атмосферные графики могут плавать", - сказала синоптик.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал в октябре два "бабьих" лета.

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По его словам, погода в Украине в октябре 2021 года на протяжении двух периодов ожидается теплая – в центральной части нашей страны с 10 по 15 число и 21-го светит "бабье" лето.

В первый теплый период ожидается +19… +21 градус, а во второй до +15… +17.

По прогнозам народного синоптика, на юге Украины первое "бабье" лето прогнозируется с 13 по 14 октября, а второе – тоже 21 числа.

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Автор: Екатерина Лиманская