Погода на 19 февраля: в Украине ожидается до 12 градусов тепла

20:38, 18 февраля 2020
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Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла; осадки ожидаются только в Крыму и юго-восточных областях.

В некоторых регионах возможен небольшой дождь / ourgreenworld.ru
В некоторых регионах возможен небольшой дождь / ourgreenworld.ru

По прогнозам синоптиков, завтра в Украине днем ожидается 4-9 градусов тепла, на юге - до 12 градусов тепла.

В Киеве завтра температура до +7°, без осадков

Как сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, температура 19 февраля ночью – от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

В Карпатах местами небольшой мокрый снег, температура ночью 1-6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Крыму и юго-восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях местами туман.

В восточной части и в Карпатах ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

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Теги: #прогноз погоды#погода в Украине#погода на завтра
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