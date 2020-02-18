Погода на завтра: в Украине практически без осадков, температура днем до +12° (видеопрогноз)
Дожди возможны только в восточных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 февраля в Украине практически без осадков, температура днем до +12°.
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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до -2°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +12°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +10°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -1°, днем до +7°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +10°.
Согласно народному прогнозу, 19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.
Прогноз погоды в Украине на среду, 19 февраля
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Погода в Украине
- Винница+9°... -1°
- Днепр+9°... 0°
- Донецк+7°... -2°
- Житомир+9°... +1°
- Запорожье+10°... +1°
- Ивано-Франковск+12°... -3°
- Киев+9°... +1°
- Кировоград+9°... 0°
- Луганск+8°... 0°
- Луцк+10°... 0°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+9°... +2°
- Одесса+10°... +4°
- Полтава+8°... +1°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+13°... -2°
- Сумы+6°... 0°
- Тернополь+9°... -2°
- Харьков+8°... 0°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+8°... -3°
- Черкассы+9°... +1°
- Чернигов+7°... +2°
- Черновцы+12°... -1°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+4 °
Влажность:74 %
Давление:760 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:50 %
Восход:06:57
Закат17:50
Видимость:16 км
Фаза луны:
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