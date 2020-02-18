Погода на завтра: в Украине практически без осадков, температура днем до +12° (видеопрогноз)

16:30, 18 февраля 2020
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Дожди возможны только в восточных областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 19 февраля в Украине практически без осадков, температура днем до +12°.

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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до -2°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +12°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +10°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -1°, днем до +7°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +10°.

Согласно народному прогнозу, 19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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