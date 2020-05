Умерла американская звезда соула, обладательница "Грэмми" Бетти Райт

Бетти Райт обладала уникальным голосом, охватывающим четыре октавы.

Американская певица, обладательница "Грэмми" Бетти Райт умерла в возрасте 66 лет.

О смерти звезды соула сообщила ее племянница, передает НВ.

"Я только что потеряла свою тетю этом утром... и теперь мой настрой изменился... покойся с миром тетя Бетти Райт", - написала она в Twitter.

Племянница также выразила сожаление по поводу того, что не смогла посетить певицу на прошлой неделе.

Читайте такжеУмерла всемирно известная певица Милли Смолл (видео)

"Моя тетя была легендой... и я не смогла увидеть тебя на прошлой неделе, это будет преследовать меня... R.I.P. Бетти Райт", - написала она.

Точная причина смерти певицы пока не сообщается. Но, по данным CNN, у певицы осенью прошлого года диагностировали рак тела матки.

Около недели назад певица Чака Хан попросила в Twitter молиться за Бетти Райт: "Моя любимая сестра Бетти Райт нуждается в поддержке. Во имя Иисуса мы молимся за сестру Бетти".

Бетти Райт начала выступать в раннем детстве, в 14 лет выпустила свой первый сольный альбом My First Time Around. В 1974 году получила Грэмми за песню Where Is The Love.

Райт обладала уникальным голосом, охватывающим четыре октавы. Она пела дуэтом со многими суперзвездами, включая Элиса Купера и Боба Марли, Глорию Эстефан и Марвина Гея.

В 1985 году она основала свой собственный лейбл Ms. B Records. Через три года Райт вошла в историю как первая женщина, которая получила золотой диск на собственном лейбле.

Ранее УНИАН сообщал, что в США умер певец, пианист и композитор Литтл Ричард, который считается "отцом рок-н-ролла".