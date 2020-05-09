В США умер "отец рок-н-ролла" Литл Ричард (видео)

Артист скончался в возрасте 87 лет.

В США умер певец, пианист и композитор Литл Ричард, считающийся "отцом рок-н-ролла".

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Об этом сообщает издание Rolling Stone.

Как сообщается артист умер в возрасте 87 лет.

Сын Ричарда подтвердил смерть музыканта, однако сказал, что причина смерти неизвестна.

Литл Ричард добавил самый, пожалуй, известный в рок-н-ролле возглас — "авоп-боп-а-лу-моп-а-лоп-бэм-бум!".

Начиная с "Тутти Фрутти" в 1956 году, Литл Ричард записал серию невероятных хитов - "Long Tall Sally" и "Rip It Up" в том же году, "Lucille" в 1957 году и "Good Golly Miss Molly" в 1958 году.

Литл Ричард также записал несколько дуэтов с Элтоном Джоном, Джоном Бон Джови и Джери Ли Льюисом.