Что посмотреть на выходных: Райан Рейнольдс в компьютерной игре, супергеройские сериалы и "вишневый" хоррор

На этой неделе украинские кинотеатры подготовили внушительное количество новинок, однако главной из них точно станет комедийный боевик "Персонаж" с Райаном Рейнольдсом. Стриминговые сервисы, тем временем, наконец выйдут из спячки и представят сразу несколько сериальных проектов, в том числе мультсериал What If...? об альтернативной вселенной Marvel, третий сезон "Титанов" от DC и хоррор "Новый вкус вишни" от Netflix. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 12 августа

Пока все ждут вестей о перспективах третьего "Дэдпула", весельчак по жизни и на экране Райан Рейнольдс продолжает штурмовать "большие экраны" новыми комедийными ролями. На этот раз после многочисленных переносов из-за коронавируса до кинопроката наконец доберется комедийный фантастический боевик "Персонаж" / Free Guy (США, 2021), также известный на просторах интернета под названием "Главный герой".

На этот раз Рейнольдс играет роль кассира банка Гая, который однажды осознал, что на самом деле он второстепенный персонаж в видеоигре под названием Free City. После этого герой решает изменить свою жизнь. Он начинает помогать другим персонажам и пытается обратить на себя внимание девушки, которая ему нравится. Однако ему постоянно мешает разработчик Free City Антуан, убивая персонажа снова и снова. Более того, вскоре герой понимает, что разработчики намерены закрыть игру, тем самым уничтожив вымышленный мир видеоигры и всех его обитателей. Гаю в компании друзей предстоит этому помешать.

Главного антагониста в фильме сыграл Тайка Вайтити, более известный как режиссер блокбастера "Тор: Рагнарек", трагикомедии "Кролик Джоджо" и псевдодокументального комедийного ужастика "Чем мы заняты в тени". В актерском амплуа зрители могли видеть Тайку в недавнем "Отряде самоубийц" и большинстве его режиссерских работ.

Также в картине снялись Джоди Комер, известная по сериалу "Убивая Еву", и Джо Кири – звезда сериала "Очень странные дела".

"Персонаж" уже успел обзавестись первыми отзывами критиков, которые в основном положительно оценили фильм. Так, на Rotten Tomatoes у него 86% свежести от профессиональных экспертов, что соответствует средней оценке 7,1 баллов из 10, на IMDb у фильма 7,8 баллов из 10 от широкой зрительской аудитории, а на Metacritic фильм набрал 64 балла из 100, что указывает на "в целом благоприятные отзывы". Критики сошлись во мнении, что "Персонаж" сочетает в себе "умную" концепцию, милый самобытный юмор и харизматичный актерский состав, благодаря чему он является отличным развлечением для широкой аудитории.

Еще одна новинка недели – мелодрама "Инстазвезда" / Sweat (Польша, Швеция, 2020) на актуальную нынче тематику. Фильм рассказывает о девушке по имени Сильвия. У нее огромное количество подписчиков в Instagram, она шикарно выглядит и ведет популярный фитнес-блог. Однако на фоне популярности в сети, в жизни девушка одинока. Однажды в порыве чувств она записывает очень личный ролик и признается, что у нее нет парня. Видео становится вирусным, и вскоре у Сильвии появляется сталкер.

Ну а любителей пощекотать нервишки порадует свежая подборка короткометражек Best Horror Shorts-3, выпущенных в течение последнего года в разных странах, среди которых США, Франция, Испания и Нидерланды, и объединенных тематикой страха за собственную безопасность.

Тем временем для самых маленьких кинозрителей в кинотеатрах покажут два мультфильма – "Щенячий патруль в кино" / PAW Patrol: The Movie (США, 2021) и "Нюхвилль" / Smelliville (Германия, 2021).

Также среди премьер недели – романтическая комедия "Второй шанс на любовь" / Then Came You (США, 2020), хоррор "Не дыши 2" / Don't Breathe 2 (США, Сербия, 2021) и драма "Наш отец" / Padrenostro (Италия, 2020).

Что нового онлайн с 12 августа

Тем временем стриминговые сервисы наконец пробудятся из спячки, растянувшейся на последние пару недель, и представят киноманам сразу несколько новинок.

Так, на Disney+ 11 августа вышел первый эпизод анимационного сериала "Что, если...?" / What If...? (США, 2021), который покажет, что было бы, если бы ключевые события киновселенной Marvel с самого начала развивались бы по-другому. Это будет уже четвертый по счету телесериал четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel после "Ванда/Вижен", "Сокол и Зимний солдат" и "Локи".

Большинство персонажей 10-серийного мультсериала при этом озвучат те же актеры, которые играли их в фильмах Marvel, в том числе Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Джереми Реннер, Марк Руффало, Себастиан Стэн, Хейли Этвелл, Доминик Купер, Карен Гиллан и многие другие.

Предварительно известно, что каждый эпизод будет посвящен одному ключевому событию, получившему альтернативное развитее. Так, например, Пэгги Картер станет Капитаном Британия вместо Капитана Америка, Т’Чалла – Звездным Лордом, а Эрик Киллмонгер – Черной пантерой. При этом все эпизоды будут объединены новым персонажем – Уату / Наблюдателем, которого озвучит Джеффри Райт. Он является представителем внеземной расы Наблюдателей, который наблюдает за мультивселенной (с которой подробнее зрителей уже начали знакомить в сериале "Локи") и иногда вмешивается в происходящие в ней события.

Первый эпизод What If...? базируется на фильме "Первый мститель" (2011), однако здесь Пэгги Картер принимает сыворотку суперсолдата вместо Стива Роджерса, в то время как последний получает специальную броню от Говарда Старка. Критики в целом положительно оценили первый эпизод мультсериала, хотя и несколько хуже, чем предыдущие сериалы. В первую очередь это связано с тем, что критики не ожидают от него каких-то новшеств в рамках киновселенной, однако отмечают, что интересно взглянуть на альтернативный вариант развития событий, при этом поностальгировав по оригинальным сюжетам. Так, на Rotten Tomatoes он получил 90% свежести от критиков и 84% от зрителей, на Metacritic – 67 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом благоприятные отзывы", а на IMDb – 8,7 баллов из 10 от широкой аудитории.

Тем временем на HBO Max 13 августа стартует третий сезон супергеройского сериала "Титаны" / Titans (США, 2018-) по мотивам комиксов DC. В центре сериала – бывший цирковой артист Дик Грейсон, которого после смерти обоих родителей взял на обучение Бэтмен и сделал своим напарником, первым Робином. Разругавшись со своим знаменитым наставником, он служит детективом в полицейском департаменте Детройта и становится лидером супергеройской команды Титанов, стремясь выйти из тени Бэтмена.

Уже известно, что третий сезон сериала пополнится новым персонажем – Барбарой Гордон, являющаяся приемной дочерью комиссара полиции Готэм-сити Джеймса Гордона. Среди главных антагонистов нового сезона – доктор Джонатан Крейн, известный как Пугало и использующий различные виды наркотиков и психологическое давление, чтобы вызвать страх и панику у своих врагов. Еще одна злодейка сезона – инопланетянка Блэкфайер, являющаяся старшей сестрой Старфайер из команды Титанов.

Изначально сериал транслировался в США на DC Universe, а за их пределами – на Netflix, где до сих пор доступны первые два сезона сериала. Однако поскольку третий сезон сериала перешел к прямому конкуренту Netflix – HBO Max, вероятно, только там он теперь и будет доступен.

Помимо "Титанов", на этой неделе стартуют показы новых сезонов таких сериалов, как:

Подростковая супергеройская драма "Старгерл" / Stargirl (США, 2020-) от The CW, второй сезон с 10 августа

(США, 2020-) от The CW, второй сезон с 10 августа Полицейская комедия "Бруклин 9-9" / Brooklyn Nine-Nine (США, 2013-) от NBC, восьмой сезон с 12 августа

(США, 2013-) от NBC, восьмой сезон с 12 августа Ромком в формате антологии "Современная любовь" / Modern Love (США, 2019-) от Amazon Prime Video, собравший звездный актерский состав (Энн Хэтэуэй, Тина Фэй, Энди Гарсиа, Дев Патель, Эндрю Скотт, София Бутелла), второй сезон с 13 августа

Тем временем Netflix весьма удачно в пятницу, 13 августа выпустит сразу восемь эпизодов первого сезона хоррор-сериала "Новый вкус вишни" / Brand New Cherry Flavor (США, 2021). Как гласит синопсис проекта, молодая амбициозная девушка по имени Лиза Н. Нова приезжает в Лос-Анджелес с намерением снять свой первый фильм. Но когда она доверяется не тому человеку, все идет наперекосяк, и проект мечты превращается в кошмар. В этом кошмаре есть зомби, наемные убийцы, сверхъестественные котята и таинственный татуировщик, проклинающий на людей. Теперь Лизе придется разгадать некоторые секреты из своего собственного прошлого, чтобы выбраться из этой передряги живой.

Главную роль в сериале исполнила Роза Салазар, известная по роли Алиты в фильме "Алита: Боевой ангел", а также по второй и третьей частям "Бегущего в лабиринте". Кроме того, в фильме сыграли двукратная номинантка на "Оскар" за роли в фильмах "Быть Джоном Малковичем" (1999) и "Капоте" (2005) Кэтрин Кинер, а также Эрик Ланж ("Остаться в живых", "Нарко"), Мэнни Хасинто ("В лучшем мире", "Топ Ган: Мэверик") и Джефф Ворд ("Агенты ЩИТ").

Стоит отметить, что по итогам тестовых просмотров сериал получил весьма впечатляющие отзывы – на Rotten Tomatoes у него рейтинг 100% свежести, со средней оценкой 7,8 баллов из 10. И учитывая, что в последнее время Netflix довольно успешно работает на поприще жанра хоррор (совсем недавно там отгремела трилогия "Улица страха", положительно оцененная критиками), есть все основания полагать, что и "Новый вкус вишни" не подведет.

Кроме того, 13 августа на Netflix выйдет триллер "Рожденный быть убитым" / Beckett (США, 2021) с Джоном Дэвидом Вашингтоном ("Тенет", "Малькольм и Мари") и Алисией Викандер ("Девушка из Дании", "Агенты А.Н.К.Л.", "Из машины"). Фильм расскажет об американском туристе, который во время отдыха в Греции становится объектом преследования после ужасного инцидента. Теперь ему предстоит спасать свою жизнь, пытаясь добраться до посольства США в Афинах, чтобы очистить свое имя, параллельно все глубже увязая в опасной паутине зловещего заговора.

Тем временем с 11 августа на сервисе доступна подростковая романтическая комедия "Будка поцелуев 3" / Kissing Booth 3 (США, 2021), являющаяся завершающей частью популярной франшизы. Фильм расскажет, чем же завершится история двух друзей детства – Эль (Джоуи Кинг) и Ли (Джоэл Кортни), чьи отношения оказались под угрозой после того, как девушка влюбилась в старшего брата своего лучшего друга – Ноа.

Также с 15 августа на Netflix станут доступны весьма неудачная попытка экранизировать популярную игру "Кредо убийцы" / Assassin’s Creed (США, Франция, Великобритания, 2016) с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр и фильм ужасов "Ключ от всех дверей" / The Skeleton Key (США, 2005) с Кейт Хадсон.

Кроме того, 15 августа на Starz стартует новый телесериал в жанре спортивной драмы "Хилы" / Heels (США, 2021), который расскажет о двух братьев-рестлерах, которые часто решают на ринге семейные проблемы. Главные роли в сериале достались звездам сериалов "Стрела" Стивену Амеллу и "Викинги" Александру Людвигу.

