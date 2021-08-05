Что посмотреть на выходных: реабилитация "Отряда самоубийца" и поиск идеального мужчины

На этой неделе в украинских кинотеатрах появятся сразу две достойные внимания и совершенно разные премьеры. Во-первых, это долгожданный сиквел-перезапуск супергеройского боевика "Отряд самоубийц" от Джеймса Ганна, а, во-вторых, нетипичный научно-фантастический ромком "Неидеальный мужчина" с Дэном Стивенсом. УНИАН уже посмотрел оба фильма и готов поделиться с читателями свежими впечатлениями.

Что нового в кинотеатрах с 5 августа

На этой неделе до "больших экранов" наконец добрался супергеройский боевик с элементами черного юмора "Отряд самоубийц: Миссия навылет" / The Suicide Squad (США, 2021). Это десятый полнометражный фильм в рамках расширенной вселенной DC. УНИАН уже успел посмотреть долгожданную новинку и готов поделиться свежими впечатлениями.

Начнем с предыстории. В 2016 году на экраны вышел "Отряд самоубийц" от режиссера Дэвида Эйра. Картина вызвала небывалый ажиотаж еще задолго до выхода, но в итоге с треском провалилась – ее разнесли как критики, так и зрители. И даже, казалось бы, харизматичные герои в исполнении топ-звезд Голливуда – Марго Робби, Джаред Лето и Уилл Смит – не спасли это скучное сумбурное зрелище. Фильм тогда критиковали за то, что персонажи в итоге получились безликие, злодей – совершенно невыразительным, да и с мотивацией у всех туговато было.

И тем не мене, вскоре стало известно, что продолжение у фильма таки будет. Но уже с новым режиссером и обновленным актерским составом. Так, режиссерское кресло занял Джеймс Ганн – тот самый, который отметился весьма продуктивным сотрудничеством с прямыми конкурентами DC – Marvel Studious. В частности, ранее Ганн поставил успешные две части "Стражей Галактики" и сейчас работает над третьей частью франшизы. Также на его счету режиссерская работа над менее удачным "Тор 2: Царство тьмы" и участие в написании сценария эпичных "Мстители: Война бесконечности".

Тем временем актерский состав у нового "Отряда самоубийц" получился смешанным – частично героев сохранили в сюжете, а частично – заменили. Так, одним из центральных вновь стал персонаж Харли Квин в исполнении Марго Робби, чей сольник 2020 года выпуска оказался также не самым успешным. При этом Ганн внес некоторые изменения в ее образ – вместо пестрых нарядов теперь преобладает каноническая черно-красная палитра, с добавлением элементов байкерского стиля, также исчезли некоторые татуировки и надписи на костюмах (поговаривают, Робби они тоже не нравились). Сама Харли при этом наконец получилась самодостаточными персонажем, действительно способным представлять угрозу и разбираться с врагами, а не банально страдать из-за мужиков и капризничать, как было в предыдущих двух фильмах.

Также в новом "Отряде самоубийц" к своей роли вернулся Джоэл Киннаман, сыгравший руководителя суперзлодейской спецкоманды, героя-военного Рика Флэга. Этот персонаж также претерпел некоторые изменения, став более юморным и бунтарским.

Среди других знакомых лиц – Джай Кортни, повторно воплотивший образ Джорджа "Диггера" Харкнесса / Капитана Бумеранга. Аманду Уоллер, собственно, и задумавшую собрать отряд, вновь сыграла оскароносная Виола Дэвис. И на этом, камбэки из первой части закончились – Джаред Лето, исполнивший роль Джокера в первом фильме, как и сыгравший роль Дэдшота Уилл Смит, к своим ролям не вернулись.

Зато актерский состав пополнили новые яркие персонажи. Во-первых, это суперснайпер Роберт Дюбуа / Бладспорт в исполнении Идриса Эльбы, под завязку напичканный всевозможным оружием. Аммуниция героя получилась действительно впечатляющей. Интересно, что изначально Эльбу рассматривали как замену Уиллу Смиту на роль Дэдшота, но в итоге под него решили ввести нового персонажа. И, стоит отметить, эта ставка сработала. Да этот антигерой настолько крут и доблестен, что, пожалуй, гораздо лучше подойдет на роль супергероя, чем все персонажи из Лиги справедливости вместе взятые!

Еще один новичок – Кристофер Смит / Миротворец в исполнении актера-рестлера Джона Сины, который, кстати, "порвал" всех на голливудской премьере "Отряда самоубийц" 3 августа. Оказалось, Сина весьма достойно справляется с комедийными ролями, ведь именно его персонаж стал одним из самых гротескных – такой себе придурковатый Капитан Америка, который, цитируя его самого, "настолько за мир, что готов убивать женщин и детей". Поверьте, по ходу фильма он вас удивит.

Также в сюжет ввели целую охапку персонажей в исполнении Даниэлы Мельшиор, Дэвида Дастмалчяна, Питера Капальди, Сильвестра Сталлоне, Пита Дэвидсона, Алисы Брага, Майкла Рукера, Тайки Вайтити, Нейтана Филлиона, Сторм Рид, Шона Ганна и многих других. Однако такое количество участников действа пошло "Отряду самоубийц" только на пользу – их можно было без зазрения совести убивать всего после нескольких минут экранного времени. Нет, серьезно, в фильме было столько крови, насилия и смертей (особенно за птичек обидно, похоже, Ганн их недолюбливает), что адаптированное под наш прокат дополнение к названию фильма "Миссия навылет" выглядит весьма ироничным – так безжалостно режиссер выпиливал персонажей из мира живых. И тем искреннее зритель переживал за героев, понимая, что в любой момент даже, казалось бы, самых ключевых персонажей могут убить. Особенно волновала судьба Себастиана – этот малыш стал настоящим украшением фильма.

Вообще, перед "Отрядом самоубийц" Джеймса Ганна стояла серьезная задача – реабилитироваться за провал своего предшественника. И, стоит отметить, ему это более чем удалось. Складывается впечатление, что предыдущий фильм настолько пытались загнать в рамки массового кино без строгих возрастных ограничений, что в итоге он получился совершенно пресным. Очевидно, поняв свою ошибку, на этот раз студийные боссы решили позволить Джеймсу Ганну оторваться по полной, тем более, что в подконтрольном Диснею Marvel ему такой свободы все же не дают. В итоге он снял что-то в духе "Стражей Галактики", но совершенно без цензуры.

Подтверждают это и первые рейтинги, которые новый "Отряд самоубийц" получил как от критиков, так и зрителей. Так, на престижном агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes фильм получил высокий рейтинг 96% свежести, что соответствует оценке 7,9 баллов из 10. Для сравнения, у фильма 2016 года провальный рейтинг 26% одобрения от критиков и 59% от зрителей. На Metacritic вторая часть "Отряда самоубийц" получила 77% с пометкой "в целом положительные отзывы", а на IMDb – 8 баллов из 10.

Наш вердикт: "Отряд самоубийц 2" определенно стоит того, чтобы сходить на него в кино. Вас ждет безумное зрелище с колоритными персонажами, отборным черным юмором, реками крови и множеством нелепых смертей. Только учтите, что с детьми на этот фильм все же идти не стоит.

ПС: Ах да, еще у нового "Отряда самоубийцы" крутейший саундтрек и есть сцена после титров, которая, очень даже намекает, что хотя бы некоторые герои еще точно объявятся в будущих фильмах киновселенной DC.

Еще одна новинка недели – романтическая комедия с элементами научной фантастики "НЕидеальный мужчина" / Ich bin dein Mensch (Германия, 2021) с Дэном Стивенсом и Марен Эггерт в главных ролях. Это один из самых душевных и ориентированных на широкого зрителя фильмов последнего Берлинского кинофестиваля, который к тому же принес исполнительнице главной роли "Серебряного медведя". УНИАН также уже побывал на допремьерном показе картины, так что держите наш отзыв.

В центре сюжета – привлекательная и успешная ученая-лингвист Альма из берлинского Пергамского музея. Она днями и ночами изучает старинную клинопись и, кажется, совершенно не находит времени на обустройство личного счастья. В самом начале фильма она отправляется на свидание с "идеальным" мужчиной Томом, который на самом деле является специально созданным под нее разумным роботом, а в основе его сознания лежит опыт миллиардов людей, подчерпнутый из Интернета. Однако совсем скоро становится ясно, что женщина совершенно не ищет любви и отношений, а является одним из десяти независимых экспертов, которым предстоит дать оценку, допустимо ли сосуществование людей с искусственно созданными "партнерами мечты".

Сюжет фильма, по сути, не новый. Нечто подобное мы уже видели во втором сезоне "Черного зеркала" в эпизоде "Я скоро вернусь" с Хэйли Этвелл и Доналом Глисоном. Вот только если там главная героиня отвергала идеального робота исходя из личных эмоциональных мотивов, то в "НЕидеальном мужчине" героиня делает это из научно-этических побуждений.

По ходу фильма зрителям несколько раз показывают неидеальные эпизоды с участием людей и ситуации с участием роботов, с которыми не возникает проблем. Казалось бы, все преимущества налицо. Однако если другой участник эксперимента, непривлекательный юрист за 60, в восторге от своей новой роботизированной спутницы, ведь "кажется, впервые в жизни его кто-то захотел", то привлекательная Альма, у которой не возникало бы проблем с поиском партнера, будь у нее такое желание, акцентирует внимание на том, что если люди получат возможность так просто найти себе идеальную пару, то совсем скоро они попросту разучатся общаться друг с другом.

На фоне этого рассказывается и личная драма героини, которая, как выясняется, за последнее время успела потерять любимого человека, ребенка и труд последних лет своей жизни, да и с престарелым отцом проблемы. Сейчас она находится в том состоянии, когда ее больше ничего не сдерживает, и можно наконец дать себе волю в поисках собственного счастья. Вот только нужно ли ей это?

Фильм поставила немецкий режиссер Мария Шрадер, пару лет назад получившая мировую известность после премьеры шоу "Неортодоксальная" на Netflix. И картина точно порадует ценителей немецкого кино, которым она, вполне возможно, напомнит работы другого известного представителя берлинской киношколы – Кристиана Петцольда ("Ундина", "Барбара"). Здесь зрителей тоже ждут знаковые места Берлина, приглушенные тона, атмосферный звуковой ряд и главная героиня с типичной немецкой внешностью и личной драмой. Вот только с чувством юмора у Марии Шрадер чуточку лучше – в "НЕидеальном мужчине" хватает комичных ситуаций, которые позволяют не слишком "перегружать" зрителя.

Стоит отметить, что критики и зрители весьма тепло приняли фильм – на IMDb у него высокий рейтинг 7,2 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 91% одобрения от критиков, а на Metacritic – 79%, с пометкой "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт: "НЕидеальный мужчина" – это совершенно нетипичная романтическая лента для думающей аудитории, где удачно сбалансированы драма и комедия, с отличной актерской игрой Дэна Стивенса и Марен Эггерт. И это тот случай, когда европейское фестивальное кино, отлично подойдет и для массового зрителя.

Кроме того, на этой неделе в украинские кинотеатры попадет документальный фильм "Байконур. Вторгнення" / "Байконур. Вторгнення" (Украина, 2020), в котором исследователь Дмитрий Громов и оператор Ангел Ангелов отправятся в опасную экспедицию. Они должны пересечь 50 км пустыни, чтобы нелегально попасть в ангары космодрома Байконур, находящихся под охраной российских военных. Именно там находится законсервированный космический корабль, а где-то рядом планируется запуск ракеты.

Тем времен для самых юных зрителей в кинотеатрах стартуют показы анимационного фильма "Рок Дог 2" / Rock Dog 2 (США, 2021), который расскажет, как ставший знаменитым пес Боуди вместе со своей веселой рок-группой продолжат развивать свою музыкальную карьеру. Получив уникальное предложение гастролировать со своим поп-хитом, четвероногие музыканты начинают понимать, что слава имеет свою цену, и только оставаясь верным себе, можно раскрыть истинную силу рок-н-ролла.

Что нового онлайн с 5 августа

Нынешняя неделе окажется довольно скромной в онлайне. Пожалуй, самой яркой новинкой станет запуск на Apple TV+ сериала "Мистер Корман" / Mr. Corman (США, 2021) в жанре трагикомедия от актера Джозефа Гордона-Левитта ("Начало", "500 дней лета", "Сноуден"). Он выступит сценаристом, режиссером и продюсером сериала, а также исполнит в нем главную роль (и споет).

Фильм расскажет историю школьного учителя из Лос-Анджелеса, попутно играющего в музыкальной группе, который пытается найти свое место в жизни и разобраться, все ли он делает правильно.

Также в сериале задействованы звезда сериала "Наркос" Артуро Кастро, рэпер Logic и такие звезды большого кино, как Джуно Тэмпл, Хьюго Урвинг и Джейми Чанг.

Тем временем на Netflix станет доступен музыкальный фильм "Кошки" / Cats (США, Великобритания, 2019). В свое время собравшая впечатляющий актерский состав картина (Идрис Эльба, Иэн Маккеллен, Тейлор Свифт, Ребел Уилсон, Джеймс Корден, Джуди Денч) на основе одноименного мюзикла английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера получила разгромные отзывы критиков. Так что, если вы тогда не захотели тратить деньги на сие зрелище, у вас появится шанс наверстать упущенное. По крайне й мере для того, чтобы в жарких кинематографических спорах избежать ситуации "не смотрел, но осуждаю".

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Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

Марина Григоренко

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