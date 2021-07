Что посмотреть на выходных: неоновый мир киллеров в "Пороховом коктейле", неделя австрийского кино и финал "Локи"

На этой неделе в украинские кинотеатры поступит просто огромная партия новинок. Это и экшн-комедия "Пороховой коктейль" с Карен Гиллан и Линой Хиди, и многострадальный сиквел "Космического джема" с легендой баскетбола Леброном Джеймсом, и хоррор "Смертельный лабиринт 2: Опасность везде". Кроме того, киногурманов на этой неделе порадует фестиваль "Неделя австрийского кино". Онлайн, тем временем, выходит финальный эпизод сериала "Локи" и заключительная часть трилогии "Улица страха". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 15 июля

Если на прошлой неделе в украинских кинотеатрах было не так много киноновинок – оно и понятно, выходить одновременно с "Черной вдовой" не каждый готов – то 15 июля на киноманов обрушилась целая лавина премьер.

Так, сегодня в украинский прокат выходит экшн-комедия "Пороховой коктейль" / Gunpowder Milkshake (США, 2021) с Карен Гиллан и Линой Хиди в главных ролях. УНИАН уже успел посмотреть новинку и готов поделиться свежими впечатлениями.

Для начала, коротко о сюжете. Действие фильма происходит словно в своей собственной вселенной, в которой всем заправляет некая загадочная и всемогущая Фирма (правда, увы, так и не понятно, чем именно она занимается). Также здесь вовсю орудуют киллеры, для которых есть собственный бар, собственная больница и собственный пункт обмена оружия.

Примечательно, что все они не видят ничего зазорного в своей работе, даже больше – совершенно не возражают против того, чтобы приобщать к своему ремеслу детей с юных лет. По сути, положительные персонажи фильма тоже киллеры. Разумеется, те из них, кто женского пола. Вообще, в последние пару лет в кино все чаще прослеживаются феминистические тенденции. И это, на самом деле, очень даже хорошо. Наконец, женские персонажи в фильмах – это не просто декорация на фоне главных героев-мужчин, а самодостаточные персонажи. Вот только иногда это происходит с явным перегибом, когда все мужские персонажи априори плохие. Так и в случае с "Пороховым коктейлем": женщины – положительные, ну и что, что киллеры, а мужчины – отрицательные, да еще и безумно тупые. Вообще удивительно, как Фирма умудряется все контролировать, если в ней одни идиоты работают. И нет, режиссер у "Порохового коктейля" мужчина.

В принципе, все это можно было бы списать на то, что режиссеры планировали специально довести происходящее на экране до максимального абсурда. В фильме действительно огромное количество комичных ситуаций, по-черному смешных шуток и зрелищных драк с использованием самых неожиданных подручных предметов (даже молочные коктейли в ход идут!). Вот только портит это все иногда излишний драматизм и пафос в отдельных моментах.

А вот что получилось на отлично в "Пороховом коктейле", так это аудиовизуальная часть. Вся эта стилистика придорожных кафе 50-х – с неоновыми вывесками, музыкальными автоматами, молочными коктейлями с цветными трубочками, олдскульными автомобилями и боулингом, сцены как в нуарных фильмах. Единственное, что иногда все же режиссер излишне увлекался слоумоу. В последнее время этот любимый прием Зака Снайдера используется налево и направо, причем далеко не всегда это так уж необходимо. Иногда даже наоборот вредит, растягивая по времени и без того приличные по хронометражу фильмы.

Ну и напоследок скажем об актерском составе – он здесь потрясающий. Главную роль – потомственной успешной киллерши Саманты исполнила британская актриса Карен Гиллан, проложившая себе путь в большое кино благодаря роли Эми Понд в культовом сериале "Доктор Кто". После этого на нее буквально посыпались предложения из Голливуда, включая две успешные франшизы – "Стражи Галактики" в рамках киновселенной Marvel и "Джуманджи". Роль ее матери исполнила Лина Хиди – Серсея Ланнистер из "Игры престолов" (так что, биться за своих детей ей не привыкать). Также важная роль в сюжете досталась Анджеле Бассетт ("Американская история ужасов", "Черная пантера"), Карле Гуджино ("Хранители", "Запрещенный прием") и Мишель Йео ("Мемуары Гейши", "Безумно богатые азиаты"). Все персонажи получились весьма харизматичными и стильными, за что создателям фильма большой плюс.

Критики приняли фильм довольно тепло – на IMDb у него средняя оценка 6,5 из 10 баллов на основе более 50 отзывов, а на Rotten Tomatoes – 69% свежести от критиков на основе 29 ревью со средней оценкой 6,3 баллов из 10 и 60% от зрителей, что соответствует оценке 3,3 из 5 баллов.

Наш вердикт. "Пороховой коктейль" в определенной мере напоминает "Джона Уика", "Стволы Акимбо", "Дедпул" и "Запрещенный прием", хотя нельзя сказать, что он копирует хоть один из них, и потому не следует сравнивать их категориями "лучше-хуже". Если вы любите стильную картинку и хороший звук, а также не брезгуете кровавыми сценами изощренных драк и убийств, то "Пороховой коктейль" вам зайдет. С другой стороны, у фильма порой весьма специфический юмор, сомнительная мораль и есть недочеты в постановке, и к этому нужно будет быть готовым. Больше о фильме вы можете узнать в нашем предыдущем материале.

Кроме того, на "большие экраны" выйдет продолжение анимационно-игровой комедии "Космический джем". Тогда, в 1996 году, киностудия Warner Bros. Решила объединить рисованных персонажей культового мультсериала Looney Tunes, включая Багза Банни, Даффи Дака и Твитти, со спортивным фильмом с живыми актерами. А главную роль исполнил никто иной, как сам Майкл Джордан – лучший баскетболист в истории. В 2021 году в фильме "Космический джем: Новое поколение"/ Space Jam: A New Legacy (США, 2021) киностудия решила не особо менять концепцию – все те же мультяшные персонажи, разве что крольчиху менее сексуальной сделали (чем вызвали праведный гнев в Сети), и звезда баскетбола в главной роли. Только на этот раз в роли самого себя появился многократный чемпион и самый высокооплачиваемый игрок в НБА Леброн Джеймс.

По сюжету фильма, баскетболист-чемпион Леброн Джеймс и его младший сын, мечтающий стать разработчиком видеоигр, попадают в ловушку виртуального пространства из-за мошеннического алгоритма под названием Al-G Rhythm. Чтобы вернуться домой вдвоем в целости и сохранности, Леброн должен привести Багза Банни, Лолу Банни, Даффи Бака, Порки Пига и всю банду недисциплинированных Looney Tunes к победе в баскетбольном матче против цифровых версий величайших звезд баскетбола.

Интересно, что снимать сиквел планировали сразу после выхода первой части в 1996 году, однако тогда проект отменили из-за внутренних разногласий и отказа Майкла Джордана принимать в нем участие. Позже проект под разными названиями планировали реанимировать еще несколько раз, однако официально о выходи секвела "Космического джема" заявили аж в 2014 году, а до съемок дело дошло лишь в 2019 году.

Фильм уже получил первые отзывы критиков и зрителей. Так, на IMDb у фильма средняя оценка 4,1 из 10 баллов на основе более 500 отзывов, а на Rotten Tomatoes – 50% свежести на основе 10 ревью со средней оценкой 5,9 баллов из 10.

Также на этой неделе в прокат выйдет хоррор "Смертельный лабиринт 2: Опасность везде" / Escape Room: Tournament of Champions (США, 2021), являющийся продолжением одноименного фильма 2019 года. Тогда шестерка незнакомых друг с другом людей оказалась в замкнутом пространстве, напичканном множеством смертельных ловушек, а их задача – пройти квест до конца и выжить. Во второй части события повторяются – только на этот раз участники не новички, а победители предыдущих квестов, включая Зои и Бена из первой части.

Идея, в общем-то, совершенно не новая – тенденцию заложил еще в 1997 году канадский триллер "Куб", за которым последовало огромное количество подобных проектов, включая "Пилу". Тем не менее, такие фильмы продолжают снимать, и, очевидно, спрос на них не падает. Судите сами – первая часть Escape Room собрала в прокате 155,7 миллионов долларов при бюджете 9 миллионов.

На IMDb у фильма оценка 6,3 баллов из 10 на основе более 300 отзывов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 50% свежести на основе 6 ревью критиков, что соответствует 5,3 баллов из 10.

Ну а юных кинозретелей порадует приключенческая лента "Поли" / Poly (Франция, 2020), ставшая победителем международного кинофестиваля "Чилдрен Кинофест 2021". По сюжету фильма 10-летняя Сесиль вместе с мамой переезжает в пригород Парижа. Девочке никак не удается найти в деревне новых друзей, пока однажды по соседству не останавливается бродячий цирк, главная звезда которого – пони по имени Поли. Девочка случайно узнает, что в цирке с пони плохо обращаются, и решает спасти животное. Так новые друзья становятся беглецами, которым вместе предстоит пережить настоящее приключение.

Режиссер картины Николя Ванье – мастер фильмов о людях и животных: в его фильмографию входят "Белль и Себастьян" о приключениях мальчика и собаки, "Расправь крылья" о спасителях редких птиц и "Последний зверолов" об охотниках. Как известный путешественник и защитник природы, он черпает вдохновение для своих работ из путешествий и активизма.

Киногурманов на этой неделе порадует 10-й фестиваль "Неделя австрийского кино", в рамках которого ежегодно демонстрируются актуальные ленты производства Австрии. В программу нынешнего юбилейного фестиваля вошли 5 полнометражных фильмов.

Откроет фестиваль экранизация одноименной философской повести выдающегося писателя Германа Гессе "Нарцисс и Златоуст" / Narziss und Goldmund (Австрия, Германия, 2020). События картины разворачиваются в позднем Средневековье вокруг двух друзей-послушников из отдаленного немецкого монастыря. Они оба ищут духовное просветление и совершенство в искусстве, но их пути к цели разные – один из них выбирает молитву и медитацию, другой становится авантюристом. Лента была номинирована на Немецкую кинопремию 2020 в категориях "Лучший грим" и "Лучшая работа художника-постановщика".

Главные роли в картине исполнили немецкие актеры Янис Нивенер, наиболее известные по фэнтези-трилогии "Таймлесс" и сериалу "Берлинская резидентура", и Сабин Тамбреа, в первую очередь отметившийся активной работой в театре, а также главной ролью в исторической драме "Людвиг Баварский" и участием в популярных сериалах "Берлинская резидентура" и "Вавилон-Берлин". Поставил фильм лауреат премии "Оскар" 2008 года в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", австрийский режиссер Штефан Рузовицки ("Анатомия", "Фальшивомонетчики", "Черный дрозд").

Драма "Разбей мое сердце" рассказывает историю ромов Пепе и Марселы. Они вынуждены попрошайничать в богатой Вене, куда их отправили из бедного поселка в Словакии. Пепе влюбляется в девушку, но перед ним возникает конкурент – его жестокий дядя. В 2018 году работа стала Лучшим игровым фильмом Фестиваля юго-восточного европейского кино в Лос-Анджелесе, а на Кинофестивале в Биберахе лучшим был признан сценарий картины.

Документальный фильм "Из Австрии в Австралию", обыгрывая популярную шутку о географическом невежестве, изображает приключения двух друзей, которые отправились в велосипедное путешествие протяженностью в 18 тысяч километров. На их пути – 19 стран, где их ждут непредсказуемые вызовы, трудности и открытия.

Главный герой драмы "Лиса в норе" – учитель в тюремной школе. Знакомство с одной из новых учениц, таинственной и замкнутой в себе Самирой, заставляет его вспомнить свой самый большой страх. Картина награждена за лучшую режиссуру на Кинофестивале им. Макса Офюльса в 2020 году, а также за Лучший монтаж и Специальной наградой в категории "Награда им. Томаса Плуча за сценарий" на Кинофестивале "Диаґгонале" в 2021 году.

Специальным событием фестиваля этого года станет показ драмы "Пианистка" (2001) Михаэля Ханеке ("Любовь", "Хэппи-энд", "Белая лента", "Скрытое"), чем отмечается 20-летие с выхода ленты на экраны. Фильм рассказывает о профессоре Венской консерватории, которая не имеет личной жизни и до сих пор спит в постели с мамой. Когда же в нее влюбляется один из ее учеников, она шокирует его совершенно дикими реакциями на юношеское чувство. Роли в фильме исполнили звездные актеры, в частности, Изабель Юппер ("Она", "Исчезновение Элеанор Ригби", "Любовь", "НаркоМама"), Бенуа Мажимель ("Любовники", "Мое жаркое лето с Софи") и Ева Грин ("Последняя любовь на земле", "Казино Рояль", "Мечтатели"). Лента получила Гран-при, а также награды лучшим актрисе и актеру Каннского кинофестиваля в 2001 году.

Неделя австрийского кино пройдет в Киеве (кинотеатр "Жовтень") 15–21 июля. В других городах Украины фестиваль состоится осенью. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Кроме того, на этой неделе в украинских кинотеатрах стартует биографическая криминальная драма "Мейер Лански" / Lansky (США, 2021) с Харви Кейтелем и Сэмом Уортингтоном в главных ролях, очень специфическая комедия "Жвалы" / Mandibules (Франция, Бельгия, 2020) о приятелях, которые обнаруживают в багажнике краденой машины огромную муху и решают выдрессировать ее, чтобы ограбить банк (от создателя артхаусной классики "Шина") и триллер "Несломленная" / Ravage (США, 2019) о женщине, которая решила поступить хорошо, но в итоге навлекла на себя смертельно опасные неприятности.

Что нового онлайн с 15 июля

Безусловно, главным онлайн-событием недели станет выход последнего эпизода сериала "Локи"/ Loki (США, 2021) об одном из самых популярных персонажей киновселенной Marvel. Заключительная серия проекта с Томом Хиддлстоном в главной роли уже доступна на сервисе Disney+, и именно здесь зрителей ждет финальное противостояние Локи и Сильвии с теми, кто стоит за "Управлением временными изменениями".

Мы не хотим прибегать к спойлерам, однако не сможем утаить тот факт, что в финале титров сериала было объявлено, что он продлен на второй сезон. Позже стало известно, что Том Хиддлстон вернется к роли Локи. Другие подробности проекта пока неизвестны.

Но перед этим в конце июля Disney+ покажет третий эпизод документального сериала "Marvel Studios: Общий сбор" / Marvel Studios: Assembled (США, 2021). Каждая серия документалки посвящена съемкам сериалов четвертой фазы киновселенной Marvel и выходит после завершения их показов. Так, 12 марта зрители заглянули на кулисы "Ванда/Вижен", а 30 марта – "Сокола и Зимнего солдата".

Отметим, по итогам шести эпизодов "Локи" получил весьма высокие рейтинги – на IMDb у него средняя оценка 8,8 из 10, а на Rotten Tomatoes – 92% одобрения от критиков и 87% от аудитории.

На Netflix тем временем 16 июля выйдет заключительная часть хоррор-трилогии "Улица страха 3" / Fear Street Part Two: 1666 (США, 2021). Первая и вторая часть вышли 2- 9 июля и получили положительные отзывы критиков, которые хвалили их за сюжет, картинку и музыкальное сопровождение. Мы тоже посмотрели оба фильма – и правда вышло весьма достойно.

Поскольку все части связаны единым сюжетом, перед просмотром третьей части обязательно стоит посмотреть первую и вторую. Как можно догадаться по названию, события сначала разворачивались в 1994 году, а потом в 1978 году. А объединяет их небольшой городок Шейдисайд, который время от времени накрывают волны жестоких убийств. Выясняется, что за всем стоит ведьма, которая спустя столетия мстит жителям города за причиненное ей зло. Собственно, в третьей части зрителям как раз и расскажут, что же тогда произошло.

Кроме того, на Netflix с 14 июля доступен еще один новый хоррор – "Классическая история ужасов" / A Classic Horror Story (Италия, 2021). По сюжету фильма, группа незнакомцев, путешествующих по южной Италии, оказываются в лесу, где им приходится отчаянно бороться за жизнь. На IMDb фильм уже получил оценку 6,8 баллов из 10 на основе 45 отзывов.

Помимо этого, на этой неделе на Netflix появится вестерн "Великолепная семерка" / The Magnificent Seven (США, 2016) с Дензелом Вашингтоном и Крисом Прэттов в главных ролях, пятый и заключительный сезон фэнтези-сериала "Ван Хельсинг" / Van Helsing (США, 2016-2021), второй сезон подросткового веб-сериала "Я никогда не…" / Never Have I Ever (США, 2020-) и документальный мини-сериал о скандальной теннисистке-чемпионке Наоми Осака – Naomi Osaka (США, 2021).

***

Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

