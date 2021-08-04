В украинских кинотеатрах новый "Отряд самоубийц" появится уже завтра, 5 августа.

В Лос-Анджелесе (США) 3 августа 2021 года состоялась премьера нового "Отряда самоубийц: Миссия навылет" (The Suicide Squad) от режиссера Джеймса Ганна.

Помимо самого режиссера, торжественное мероприятие в Голливуде посетили большинство актеров, задействованных в фильме. Среди них - Марго Робби, Джон Сина, Джоэл Киннаман, Сильвестр Сталлоне, Джай Кортни, Майкл Рукер, Тайка Вайтити и другие.

Пожалуй, главной звездой вечера стал актер-рестлер Джон Сина, который в фильме исполнил роль супергероя Кристофера Смита, известного как Миротворец. По сюжету он безжалостный убийца, который верит в достижение мира любой ценой. Персонажа описывают как "придурковатого Капитана Америка". На премьеру актер явился в образе своего персонажа и вовсю радовал публику забавными позами в зоне для фото.

Еще одна звезда, привлекшая к себе повышенное внимание на красной дорожке, а точнее пара - новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити, исполнивший одну из ролей в "Отряде самоубийц", и британская певица Рита Ора. Несколько месяцев назад пара знаменитостей, об отношениях которых ходили только слухи, наделала шума в СМИ, после того, как папарацци засняли их целующимися с актрисой Тессой Томпсон. На какое-то время звезды решили "залечь на дно", однако, похоже, на премьере 3 августа они наконец официльно подтвердили свои отношения.

Отметим, в украинских кинотеатрах новый "Отряд самоубийц" появится уже завтра, 5 августа. Перед фильмом, являющимся десятым по счету в расширенной вселенной DC, стояла нелегкая задача реабилитироваться за провал первой части, которую разнесли как критики, так и фанаты, ожидавшие от картины 2016 года намного большего. На деле же попытка собрать команду суперзлодеев в одном фильме, роли которых исполнили топовые актеры Голливуда - Марго Робби, Уилл Смит, Джаред Лето и другие - оказалась скучным сумбурным зрелищем, с безликими героями со слабой мотивацией.

В итоге второй фильм получил нового режиссера - добровольно покинувшего пост режиссера первой части Дэвида Эйра в сиквеле заменил Джеймс Ганн. Да-да, тот самый, который отметился весьма продуктивным сотрудничеством с прямыми конкурентами DC - Marvel Studious. В частности, Ганн поставил успешные две части "Стражей Галактики" и сейчас работает над третьей частью франшизы. Также на его счету режиссерская работа над более противоречивым "Тор 2: Царство тьмы" и работа над сценарием эпичных "Мстители: Война бесконечности".

При этом актерский состав возглавляют Марго Робби, вернувшаяся к роли Харли Квин, а также Идрис Эльба, Джон Сина, Джоэл Киннаман, Питер Капальди, Сильвестр Сталлоне и Виола Дэвис. А вот Джаред Лето, исполнивший роль Джокера в первом фильме, похоже, не вернется, как и сыгравший роль Дэдшота Уилл Смит.

Сюжет картины до конца не раскрывается, однако из того, что известно, можно сделать вывод, что заключенные в тюрьму Бель Рив злодеи отправятся в качестве членов оперативной группы X на южноамериканский остров Корто Мальтезе, чтобы разрушить Йотунхейм - тюрьму и лабораторию нацистской эпохи, в которой содержались политические заключенные и проводились эксперименты.

Стоит отметить, что по итогам первым пресс-показов "Отряд самоубийц" Джеймса Ганна уже успел получить восторженные отзывы критиков. Так что, очевидно, за провал первой части франшиза все же смогла реабилитироваться.

Напомним, в марте 2021 года на стриминговом сервисе HBO Max вышел супергеройский фильм "Лига справедливости Зака Снайдера" (Zack Snyder's Justice League) от DC, также известный как "версия Снайдера" (Snyder's Cut). Он, как и "Отряд самоубийц" Джеймса Ганна, является более успешной версией своего провального предшественника.

Автор: Марина Григоренко