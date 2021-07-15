Уже точно известно, что персонаж появится в предстоящем фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

14 июля 2021 года на Disney+ вышел завершающий эпизод первого сезона мини-сериала "Локи", в котором зрителям представили "следующего большого злодея" киновселенной Marvel.

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Вопреки ожиданиям многих, в заключительном эпизоде сериала "Локи" не было эпичных сражений. Напротив, в начале серии герои Локи и Сильвии пришли в место "в конце времени", где их встретил человек, стоящий за "Управлением временными изменениями". Он представился героям как "Тот, Кто Остается" и поведал свою историю.

Выяснилось, что на самом деле он ученый из 31 века, который создал УВИ, чтобы спасти временную линию от уничтожения злыми вариантами самого себя. По его рассказам, раньше существовало множество параллельных вселенных, которые в какой-то момент начали контактировать между собой. Однако если одни из них делились научными достижениями, чтобы сделать мир каждого из них лучше, то другие напротив решили завоевать другие вселенные. Один из них - Канг Завоеватель, являющийся альтернативной версией ученого. Его существование стало возможным после того, как Сильвия убила "Того, Кто Остается".

По словам создателя "Локи" Майкла Уолдона, именно Канг Завоеватель "вероятно, станет следующим большим злодеем в киновселенной, да еще и путешествующим во времени".

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Роль нового суперзлодея киновселенной Marvel досталась американскому актеру Джонатану Мэйджорсу, наиболее известному по сериалу "Страна Лавкрафта" и военной драме "Пятеро одной крови".

Уже известно, что он точно появится в предстоящем фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания", который выйдет на экраны в 2023 году. Однако вполне возможно, что мы узнаем о нем и в более ранних проектах, в том числе и во втором сезоне "Локи", ведь в конце первого сезона, когда Локи вернулся в УВИ, там вместо статуй Хранителей времени стояла статуя Канга. Ни Морбиус, ни другие сотрудники управления при этом не могли вспомнить Локи.

Кроме того, по итогам первого сезона "Локи" стало окончательно известно, что четвертая фаза киновселенной Marvel будет подробно охватывать тему мультивселенной, что стало возможно после путешествия Мстителей во времени в фильме "Мстители: Финал" (2019). Намеки на мультивселенную были уже и в сериале "Ванда/Вижен", после которого стало известно, что Ванда Максимофф, которая теперь Алая Ведьма, исполнит одну из главных ролей в предстоящем фильме "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (2022).

Также отметим, что Канг Завоеватель считается одним из главных суперзлодеев в оригинальных комиксах Marvel. Чаще всего ему противостояли Мстители, Человек-паук, Лунный рыцарь (этого персонажа в исполнении Оскара Айзека уже также вводят в киновселенную) и Фантастическая четверка. Именно последние в комиксах сумели остановит Канга. Вполне возможно, что так оно будет и в киновселенной, ведь Marvel не перестает намекать на предстоящий перезапуск "Фантастической четверки".

Как ранее сообщал УНИАН, сериал "Локи" официально продлили на второй сезон. Также уже известно, что Том Хиддлстон вернется к своей роли. Другие подробности проекта, включая дату выхода, пока не раскрываются.

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Автор: Марина Григоренко