В украинский прокат фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом выйдет 20 июля 2023 года.

Для создания предстоящего фильма Греты Гервиг "Барби" (Barbie) потребовалось так много розовой краски, что в мире на какое-то время образовался ее дефицит.

Как сообщили в интервью Architectural Digest сама Гервиг и художник-постановщик фильма Сара Гринвуд, специально для фильма был построен город Барби в натуральную величину – Барбиленд, почти полностью выполненный в розовом цвете.

"В мире закончился розовый", – констатировала Гринвуд.

Это заявление подтвердила и Лорен Прауд, вице-президент по глобальному маркетингу компании по производству красок Rosco, которая использовалася при создании фильма, пишет The Guardian.

Прауд заявила, что в фильме "использовалось столько же краски, сколько у нас было". При этом она уточнила, что производство "Барби" совпало с более широкими глобальными проблемами цепочки поставок во время Covid-19, а также с экстремальными погодными условиями в Техасе в начале 2021 года, которые также повлияли на процесс создания краски.

"Была нехватка, и тогда мы дали им все, что могли", – отметила она.

Фильм "Барби" – что известно

Сюжет романтической комедии "Барби" (Barbie) основан на культовой игрушке от Mattel. Когда каноническая Барби понимает, что она устарела и больше не нужна в "Стране Барби", она отправляется в мир людей, чтобы обрести истинное счастье. Туда же за ней увязывается один из Кенов.

Главные роли в фильме исполнили Марго Робби ("Я, Тоня", "Отряд самоубийц", "Вавилон") и Райан Гослинг ("Драйв", "Бегущий по лезвию 2049", "Серый человек").

Также в фильме снимались Америка Феррера ("Как укротить дракона"), Симу Лю ("Шан-Чи и Легенда десяти колец"), Джон Сина ("Миротворец", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Форсаж 9"), Хелен Миррен ("Калигула", "Королева", "Шазам 2", "Форсаж 9"), Кейт Маккинон ("Охотники за привидениями", "Сенсация"), Уилл Феррелл ("Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги", "Сводные братья"), Эмма Маки ("Половое воспитание", "Смерть на Ниле"), Шути Гатва ("Половое воспитание", "Доктор Кто"), Коннор Суинделлс ("Половое воспитание"), Майкл Сера ("Джуно", "Скотт Пилигрим против мира"), Ариана Гринблатт ("65", "Любовь и монстры"), Кингсли Бен-Адир ("Тайное вторжение", "Острые козырьки") и многие другие.

Популярная британская певица Дуа Липа специально для фильма записала песню "Dance the Night". Также она сыграла одну из ролей в фильме. Ей досталась роль "Барби-Русалочки" (Mermaid Barbie) – это ее актерский дебют.

Режиссером фильма выступила Грета Гервиг, которая ранее работала над такими лентами, как "Леди-Берд" и "Маленькие женщины".

В украинский прокат фильм выйдет уже 20 июля 2023 года. Одновременно в прокат выйдет биографический фильм "Оппенгеймер" (Oppenheimer) от режиссера Кристофера Нолана, так что нас ждет настоящая "битва гигантов" за зрителя. Кроме того, по слухам, Том Круз сейчас активно требует от студий перенести релиз фильмов, ведь за неделю до этого выходит его очередная "Миссия невыполнима", которую новые фильмы могут слишком быстро вытеснить с "больших экранов".

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