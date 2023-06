"Индиана Джонс и реликвия судьбы", "Кто ты, Филипп?" и детское кино: что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выходит пятая часть легендарной франшизы "Индиана Джонс" с Харрисоном Фордом и еще несколько новинок. Также в разных городах страны стартует 10-й юбилейный Чилдрен Кинофест, в рамках которого традиционно представляют фильмы для детей и подростков. Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Индиана Джонс и реликвия судьбы

Indiana Jones and the Dial of Destiny (США, 2023, приключения/боевик)

События пятого фильма из легендарной франшизы, возвращающей знаменитого искателя приключений и артефактов Индиану Джонса на "большие экраны" через 15 лет после выхода предыдущего фильма, будут происходить в 1969 году в разгар космической гонки. Джонс обеспокоен тем, что правительство США привлекло бывших нацистов, чтобы одержать победу над Советским Союзом в гонке за полет в космос. Тем временем сотрудник НАСА и бывший нацист Юрген Уоллер, участвовавший в программе высадки на Луну, хочет сделать мир лучше – только так, как он считает нужным. Джонс должен предотвратить его планы, объединившись со своей крестной дочерью Хеленой Шоу.

К роли Индианы Джонса в фильме вернулся Харрисон Форд ("Звездные войны", "Бегущий по лезвию"). Также в нем сыграли Мадс Миккельсен ("Еще по одной", "Ганнибал", "Доктор Стрэндж"), Фиби Уоллер-Бридж ("Флибэг"), Томас Кречман ("Пианист", "Операция "Валькирия", "Мстители: Эра Альтрона"), Бойд Холбрук ("Нарко", "Песочный человек", "Логан"), Антонио Бандерас ("Маска Зорро", "Отчаянный") и Тоби Джонс ("Первый мститель", "Тетрис").

Режиссером фильма выступил Джеймс Мэнголд, в послужном списке которого такие фильмы, как "Прерванная жизнь", "Поезд на Юму", "Логан" и "Аутсайдеры". Это первый фильм серии, который снял не Стивен Спилберг.

Премьер фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2023 года, где он получил смешанные отзывы. Критики хвалили фильм за актерскую игру Форда, а также теплые ностальгические чувства, но не оценили общий курс, по которому начала двигаться франшиза. По итогам первых просмотров фильм получил лишь 55% одобрения критиков на Rotten Tomatoes, тогда как на Metacritic у него 54 балла из 100 от кинозрителей, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Кракен-девушка по имени Руби

Ruby Gillman, Teenage Kraken (США, 2023, анимация/комедия/приключения/семейный)

В центре сюжета этого мультфильма – застенчивая, милая и несколько неуклюжая девочка Руби Гиллман, которая, как и все подростки ее мира, пытается жить обычной жизнью, но по большей части чувствует себя совершенно невидимой среди сверстников. Но все меняется, когда она узнает, что принадлежит к королевскому роду мифических морских кракенов, которые тысячелетиями защищали мир. Так начинается яркое приключение, которое будет достигать самых больших глубин океана.

Режиссером анимационного фильма выступил Кирк Демикко, который до этого снял такие мультфильмы, как "Семейка Крудсов", "Космообезьяны" и "Виво".

Кто ты, Филипп?

Filip (Польша, 2022, драма/военный/история)

Это история беглеца из Варшавского гетто, который работает официантом в одном из изысканных ресторанов Франкфурта. Находясь в самом центре враждебной Германии, польский еврей изображает из себя француза, чтобы мстить нацистам и не вызывать у них лишних подозрений.

Премьера фильма состоялась в сентябре 2022 года на Gdynia Film Festival, где он получил сразу несколько наград и номинаций. В целом фильм получил положительные отзывы, особенно критики хвалили отражение атмосферы 40-х годов и игру исполнителя главной роли Эрика Кульма. Сейчас на IMDb у фильма оценка 7,2 балла из 10.

Эльдорадо: Все, что нацисты ненавидят

Eldorado: Everything the Nazis Hate (Германия, 2023, документальное/расследование/ЛГБТК+)

28 июня Netflix выпустил документальную ленту "Эльдорадо: Все, что нацисты ненавидят", события которой перенесут зрителей в Берлин 1920-х годов, где блестящий ночной клуб стал убежищем для квир-сообщества. Документальный фильм исследует потерю личных свобод во времена прихода Гитлера к власти.

Для этой яркой истории режиссер Беньямин Канту собрал различные интервью, реконструкции событий и исторические кадры.

Чилдрен Кинофест 2023

Children Kinofest 2023

10-й юбилейный Чилдрен Кинофест, в рамках которого традиционно представляют фильмы для детей и подростков, состоится с 30 июня до 9 июля, а его почетным амбассадором выступит музыкант Евгений Филатов (The Maneken). Посмотреть картины можно будет в кинотеатрах 10 украинских городов (Киев, Львов, Винница, Житомир, Черновцы, Днепр, Луцк, Одесса, Полтава, Хмельницкий, Чернигов). Все мероприятия бесплатны по регистрации. Больше о фестивале читайте по ссылке.

В Международный конкурс фестиваля, победителя которого определят посетители путем зрительского голосования, вошли семь разножанровых европейских лент для разных возрастных категорий. Украину в международном конкурсе Чилдрен Кинофеста представляет приключенческое фэнтези "Джура-королевич", рассказывающее о борьбе добра против зла, которую должен возглавить юноша, случайно узнавший, что он является потомком знаменитого короля. В ленте сыграли украинские звезды Максим Самчик, Таисия-Оксана Щурук, Алина Коваленко, Вячеслав Довженко, Алексей Вертинский и другие.

В программу также вошли две анимационные работы: участник детского конкурса Берлинале "Паца"(Нидерланды, Бельгия) о поросенке, который становится домашним любимцем девятилетней девочки, и норвежская лента "Невероятное путешествие на Северный полюс", основанная на реальных событиях история четвероногой участницы полярной экспедиции на дирижабле.

Кроме того, на фестивале покажут приключенческий фильм "Приключения на Хэллоуин" (Дания) о мальчике, который пытается разыскать свою внезапно пропавшую сестру в самый страшный вечер года. На родине работа стала номинанткой национальной кинопремии.

Также в программе представлены две семейные комедии. Призер Сараевского кинофестиваля "Планета Гаи" рассказывает о 14-летней девушке, которая должна справиться с завистливыми одноклассниками, взломом ее профиля в соцсетях, да еще и помочь владельцу местного заведения дать отпор шантажистам. Фильм "Душа команды" (Испания) расскажет о монахине, которая основывает в школе-интернате футбольную команду, чтобы справиться с озорными воспитанниками.

Самых маленьких зрителей на Чилдрен Кинофесте будет ждать призер Международного детского кинофестиваля в Чикаго – сказочная немецкая лента "Звездочка Лауры", являющаяся экранизацией серии книг известного детского писателя Клауса Баумгарта о девочке, которая становится лучшей подругой упавшей с неба звезды.

Также в рамках фестиваля состоятся внеконкурсные показы. Юные зрители смогут посмотреть мировую классику – фильм Агнешки Холланд "Тайный сад", который в этом году отмечает 30-летие с даты выхода. Кроме этого традиционно на больших экранах продемонстрируют и прошлогоднего победителя – приключенческое фэнтези "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое" украинского производства.

Для онлайн-просмотра организаторы подготовили специальную юбилейную программу – подборку фильмов-победителей Чилдрен Кинофеста предыдущих лет.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы июня 2023 года – на этой неделе на Apple TV+ стартует остросюжетный мини-сериал "Похищение" с Идрисом Эльбой, а на Netflix выйдут первые пять эпизодов третьего сезона "Ведьмака".

