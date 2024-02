"Аргайл", "Идеальные дни", "Май, декабрь" и "Орион и Тьма": что посмотреть на выходных

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок на этой неделе – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в украинских кинотеатрах выйдет шпионская комедия "Аргайл" с Генри Кавиллом от создателя "Кингсмена" Мэтью Вона, номинированная на "Оскар" камерная драма "Идеальные дни" от культового Вима Вендерса, скандальная драма "Май, декабрь" с Натали Портман, романтическая комедия "Моя прекрасная свадьба", спортивный байопик "Путь к славе: Лянча против Ауди" и фильм ужасов "Повелитель хаоса".

Между тем, онлайн выйдут два фэнтези мультфильма – "Орион и Тьма" от Netflix и "Ученик тигра" от Paramount+, а также два документальных фильма – музыкальный "Самая выдающаяся ночь в истории поп-музыки" и "Дарио Ардженто: Паника" о культовом хоррор-режиссере.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Аргайл

Argylle (США, Великобритания, 2024, приключения/экшн/комедия)

В центре сюжета фильма – неуверенная в себе автор шпионских романов о суперагенте Аргайле Элли Конвей. Она почти не выходит из дома и ни с кем не общается, кроме своей матери и любимого кота Алфи. И вдруг Элли попадает в реальный мир шпионажа, когда сюжеты ее книг слишком приближаются к деятельности зловещего подпольного синдиката. Затем на горизонте появляется настоящий шпион Эйден, чтобы якобы спасти ее от похищения или убийства, и таким образом Элли и ее кошка погружаются в тайный мир, где ничто и никто не является тем, чем кажется.

Роль Элли исполнила Брайс Даллас Ховард ("Таинственный лес", "Мир Юрского периода", "Рокетмен"), а Эйдена сыграл Сэм Роквелл ("Семь психопатов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Кролик Джоджо"). Генри Кавиллу ("Человек из стали", "Миссия невыполнима: Фолаут", "Ведьмак") досталась роль шпиона из книг Аргайла.

Также в фильме сыграли Брайан Крэнстон ("Драйв", "Арго", сериал "Во все тяжкие"), Кэтрин О'Хара ("Битлджус", "Один дома", "Продавцы боли"), Джон Сина (сериал "Миротворец", фильмы "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Форсаж 9"), Сэмюэль Л. Джексон ("Криминальное чтиво", "Джанго освобожденный", франшиза "Мстители"), Ариана Дебоз ("Вестсайдская история", сериал "Мир Дикого Запада"), София Бутелла ("Kingsman: Секретная служба", "Экстаз", "Мятежная Луна") и поп-звезда Дуа Липа ("Барби").

Режиссером фильма выступил Мэтью Вон (трилогия "Кингсман", дилогия "Пипец", "Люди Икс: Первый класс", "Люди Икс: Дни минувшего будущего"). Сценарий к фильму написал Джейсон Фукс ("Ледниковый период 4: Континентальный дрейф", "Чудо-Женщина"), также он сыграл одну из второстепенных ролей в фильме.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов.

Идеальные дни

Perfect Days (Япония, Германия, 2023, драма)

Главный герой фильма – уборщик туалетов в Токио по имени Хираяма. И он полностью доволен своей простой жизнью: придерживается структурированного распорядка дня, а свободное время посвящает своей страсти – слушанию рок-музыки, чтению книг, выращиванию деревьев и фотографии на пленку. Однако череда неожиданных встреч раскроет другую сторону личности Хираямы. "Идеальные дни" – это поэма необычайной утонченности, воспевающая обыденность и красоту жизни.

Главную роль в фильме исполнил известный японский актер Кодзи Якусьо. Среди его работ – "Мемуары гейши" Роба Маршалла, "Вавилон" Алехандро Гонсалеса Иньярриту, "Исцеление" Киеси Куросавы. За эту роль он получил награду Канн-2023.

Снял фильм культовый немецкий режиссер Вим Вендерс ("Париж, Техас", "Небо над Берлином", "Отель "Миллион долларов").

Мировая премьера "Идеальных дней" прошла на Каннском кинофестивале 2023 года, где помимо приза за лучшую актерскую работу, лента получила приз экуменического жюри. Позже лента была номинирована от Японии на "Оскар-2024" в категории "Лучший иностранный фильм".

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 95% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 73 балла из 100, а широкая аудитория – в 7,5 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Май, декабрь

May December (США, 2023, триллер/драма)

Лента, основанная на реальных событиях, рассказывает об учительнице Грейс, которая влюбилась в своего несовершеннолетнего ученика Джо. Их отношения стали поводом для сплетен и получили максимальную огласку в СМИ. Двадцать лет спустя Грейс и Джо женаты, а в Голливуде собираются снимать кино об их жизни. Актриса Элизабет приезжает в загородный дом пары, чтобы лучше узнать их историю. Однако визит только усугубляет разлад между супругами и приводит к непоправимым последствиям.

Главные роли в фильме сыграли Натали Портман ("Леон", "Черный лебедь", "Тор"), Джулианна Мур ("Большой Лебовски", "Ганнибал", "Кингсман: Золотое кольцо") и Чарльз Мелтон (сериал "Ривердейл"). Последний благодаря этой роли стал настоящим актерским открытием сезона, получив в том числе номинацию на "Золотой глобус".

Снял "Май, декабрь" американский режиссер Тодд Хейнс, известный по фильмам "Бархатная золотая жила", "Вдали от рая", "Меня здесь нет", "Кэрол" и "Темные воды".

Премьера состоялась на 76-м Каннском кинофестивале в мае 2023 года, где он получил положительные отзывы критиков. Также он номинирован на "Оскар-2024" за лучший сценарий.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 67% зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 86 баллов из 100 с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,8 баллов из 10 ("в целом положительные отзывы").

Моя прекрасная свадьба

Beautiful Wedding (США, 2024, комедия/романтика)

Фильм является продолжением романтической комедии "Мое прекрасное несчастье" 2023 года от создателей франшизы "После". В новом фильме главные герои Трэвис и Эбби просыпаются после сумасшедшей ночи в Лас-Вегасе и обнаруживают, что они уже женаты. Поэтому влюбленные отправляются в Мексику на "медовый месяц" с друзьями и семьей. Но, конечно, все пойдет совсем не по плану неожиданных "молодоженов" – пару ждут новые сюрпризы, смешные истории и возможный хэппи-энд.

К главным ролям в фильме вернулись Дилан Спроус ("После ссоры") и Вирджиния Гарднер ("Хэллоуин", "Падение").

Режиссером фильма выступил Роджер Камбл, который также снял первую часть дилогии, а еще культовый молодежный фильм 90-х "Жестокие игры" и вторую часть франшизы "После".

Мировая премьера фильма состоялась в начале 2024 года и он получил посредственные отзывы. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 5,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 47% одобрения от зрителей.

Путь к славе: Лянча против Ауди

Race for Glory: Audi vs. Lancia (Великобритания, Италия, Ирландия, 2024, драма/спорт/байопик)

Это невероятная история Чемпионата мира по ралли 1983 года. В реальной истории Давида против Голиафа зрители увидят, как отважные аутсайдеры команды Lancia во главе с харизматичным Чезаре Фиорио противостояли могущественной команде Audi в одном из крупнейших соревнований в истории спорта.

Главные роли в фильме исполнили Даниэль Брюль ("Гуд бай, Ленин!", "Бесславные ублюдки", "Первый мститель: Противостояние"), Риккардо Скамарчио ("Призраки в Венеции", "Джон Вик 2", "Римские приключения"), Фолькер Брух (сериал "Вавилон-Берлин") и другие.

Мировая премьера фильма состоялась в конце января 2024 года и он получил посредственные отзывы. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 56% одобрения критиков и 48% зрителей.

Повелитель хаоса

Lord of Misrule (США, 2023, ужасы)

Натуральное хозяйство и дом, окруженный вековыми деревьями – настоящая мечта семьи, уставшей от столицы. Здесь, в укромном местечке, где все друг друга знают, они готовятся встретить овеянный легендами языческий праздник. В разгар торжества исчезает дочь – но кажется, никто не спешит ее искать.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 5,1 из 10 баллов.

Самая выдающаяся ночь в истории поп-музыки

The Greatest Night in Pop (США, Великобритания, 2024, музыка/документальное)

В январе 1985 года самые известные звезды собрались вместе, чтобы записать песню "We Are The World". Этот документальный фильм заглядывает за кулисы исторического события. Среди прочих в фильме присутствуют такие музыкальные легенды, как Лайонел Ричи, Тина Тернер, Майкл Джексон, Стиви Уандер, Дайана Росс, Брюс Спрингстин и многие другие.

Мировая премьера фильма состоялась на крупнейшем в Америке фестивале независимого кино Sundance, а для широкой аудитории фильм стал доступен на Netflix 29 января 2024 года.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 8,3 из 10 баллов, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков и 92% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 69 баллов из 100, а широкая аудитория – в 7,5 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Орион и Тьма

Orion and the Dark (США, 2024, фэнтези/приключения/комедия/анимация)

Орион очень похож на обычного ученика начальной школы: застенчивый, скромный, скрывающий тайную влюбленность. Но под его, казалось бы, нормальным внешним видом скрывается очень тревожный мальчик, которого полностью поглотили иррациональные страхи перед пчелами, собаками, океаном, волнами, сотовым телефоном, убийственными клоунами и даже падением со скалы. Но больше всего он боится того, с чем он сталкивается каждую ночь – темноты. И именно Тьма уносит Ориона в путешествие по всему миру, чтобы доказать, что ночью нечего бояться. По мере того, как они сближаются, Орион должен решить, сможет ли он научиться принимать неизвестное, перестать позволять страху контролировать свою жизнь и, наконец, радоваться жизни без каких-либо волнений.

Сценаристом мультфильма выступил Чарли Кауфман, который в свое время также написал сценарии к таким известным фильмам, как "Быть Джоном Малковичем", "Адаптация", "Исповедь опасного человека" и "Вечное сияние чистого разума".

Озвучили главных героев в оригинальной версии мультфильма такие звезды кино, как Джейкоб Трембле ("Смурфики 2", "Комната", "Доктор Сон", "Русалочка"), Пол Уолтер Хаузер ("Я, Тоня", "Черный клановец", "Круэлла", "Черная птица"), Анджела Бассетт ("Американская история ужаса", "Черная пантера", "Душа"), Карла Гуджино ("Хранители", "Запрещенный прием", "Падение дома Ашеров") и другие. В качестве рассказчика выступил культовый немецкий режиссер Вернер Херцог.

Первые критики положительно оценили новинку. Так, на Rotten Tomatoes "Орион и Тьма" уже получил 85% одобрения от критиков, а на Metacritic киноэксперты оценили его в 74 балла из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Мультфильм станет доступен на Netflix 2 февраля 2024 года.

Ученик тигра

The Tiger's Apprentice (США, 2024, фэнтези/анимация)

В центре сюжета мультфильма – Том Ли, американский мальчик китайского происхождения, которому поручено защитить яйцо Феникса.

Режиссером мультфильма выступил гонконгский мультипликатор Роман Хуэй, который в свое время работал над такими хитовыми анимационными франшизами, как "Шрек", "Кот в сапогах", "Мадагаскар", "Кунг-фу Панда" и "Охота на монстра".

Среди прочих, в оригинальной версии главных героев озвучивали Генри Голдинг ("Джентльмены", "Безумно богатые азиаты"), Мишель Йео ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Все везде и сразу"), Люси Лью ("Ангелы Чарли", "Убить Билла"), Сандра О ("Убивая Еву", "Анатомия Грея") и другие.

Премьера мультфильма состоялась в конце января 2024 года и получил смешанные отзывы. Так, на Rotten Tomatoes у него сейчас 63% одобрения от критиков.

Для широкой аудитории он станет доступен на Paramount+ 2 февраля 2024 года.

Дарио Ардженто: Паника

Dario Argento Panico (Великобритания, 2023, документальное/биография)

Фанатов фильмов ужасов на этой неделе порадует документальный фильм о культовом итальянском режиссере Дарио Ардженто – основоположнике поджанра "джалло" и авторе таких фильмов, как "Суспирия", "Кроваво красное", "Мать слез" и "Синдром Стендаля". Его работы повлияли на многих современных режиссеров, работающих в жанре хоррор.

Помимо самого Ардженто в фильме появились его дочери – дизайнер Фиоре и актриса Азия, которые с молодых лет были задействованы во многих лентах своего знаменитого отца. Кроме того, о сотрудничестве с Ардженто рассказал итальянский композитор Клаудио Симонетти, который создал узнаваемые саундтреки к его самым известным фильмам. О влиянии Ардженто на свое творчество рассказали режиссеры Гильермо дель Торо ("Лабиринт фавна", "Хеллбой", "Багровый пик", "Форма воды", "Аллея ужаса"), Николас Виндинг Рефн ("Драйв", "Неоновый демон") и Гаспар Ноэ ("Экзтаз", "Вход в пустоту").

Премьера фильма состоялась осенью 2023 года на Венецианском кинофестивале. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов.

Фильм будет доступен на Shudder со 2 февраля 2024 года.

***

Марина Григоренко