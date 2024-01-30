Японский актер Кодзи Якусьо получил за роль в этом фильме награду Канн-2023.

1 февраля 2024 года в украинский прокат выходит фильм "Идеальные дни" (Perfect Days), который в этом году получил номинацию на "Оскар" в категории Лучший иностранный фильм.

Лента снята культовым немецким режиссером Вимом Вендерсом ("Париж, Техас", "Небо над Берлином", "Отель "Миллион долларов") в Японии (именно эту страну он представляет на "Оскар") и рассказывает о Хираяме-гедонисте. Он работает обычным уборщиком публичных туалетов в Токио, а в свободное время слушает рок-музыку, читает книги, выращивает деревья и фотографирует на пленку. Он получает удовольствие от каждой детали своей жизни. Однако все больше подробностей о прошлом Хираямы и его личных качествах раскрывается через ряд неожиданных встреч.

Накануне проката фильма в Украине УНИАН вместе с компанией "Артхаус Трафик" собрал пять интересных фактов о фильме, если номинация на "Оскар" – еще недостаточный аргумент посмотреть ленту в кинотеатре.

Легендарный режиссер

Немецкий режиссер Вим Вендерс – трехкратный номинант на премию "Оскар", обладатель почетного "Золотого медведя" Берлинале, "Золотой пальмовой ветви" Канн, "Золотого льва" Венеции и премии BAFTA.

Вендерс снимает игровое и документальное кино уже более 50 лет. Он считается пионером немецкого кино и, наряду с Райнером Вернером Фассбиндером и Вернером Херцогом, одним из самых ярких представителей "Нового немецкого кино" – направления в послевоенном западногерманском кино, непосредственно связанным с возрождением национального кинематографа в конце 1960-х и его расцветом в 1970-е годы.

Почти каждый свой фильм режиссер снимает в новых стране/городе, ведь он любит совмещать работу с путешествиями. Вендерс много фотографирует на пленку и наделяет таким хобби своих героев.

Его бэкграунд – не режиссерский, ведь Вендерс учился медицине и философии, а после переезда в Париж начал рисовать.

Блестящий актер

Главную роль в фильме исполнил знаменитый японский актер Кодзи Якусьо. Среди его работ – "Мемуары гейши" Роба Маршалла, "Вавилон" Алехандро Гонсалеса Иньярриту и "Исцеление" Киеси Куросавы.

За "Идеальные дни" Якусьо получил награду как лучший актер на Каннском кинофестивале 2023 года.

Профильное издание Deadline выделяет его игру в этом фильме как тихую, но завораживающую: "Его спокойствие заразительно, он идеально дополняет второстепенную режиссуру Вендерса и добавляет неожиданную глубину, казалось бы, простому посланию фильма".

Культовая рок-музыка

Одна из традиций Хираямы – слушать кассеты в машине по дороге на работу. Поэтому в ленте много культовой рок-музыки, в частности, песен Rolling Stones, The Animals, Velvet Underground, Нины Симон, Лу Рида, Оттиса Реддинга и других. В общем, мечта меломана.

Номинация на "Оскар"

Далеко не впервые Япония получает номинацию от Американской киноакадемии, но именно "Идеальные дни" – первый случай, когда эта страна номинирована за фильм, который снял европейский режиссер.

Среди других номинантов на 96-ю премию в категории "Лучший международный фильм" ленты "Учительская" (Германия), "Зона интереса" (Соединенное Королевство), "Я – капитан" (Италия) и "Сообщество снега" (Испания). Первые два фильма вскоре можно будет увидеть в украинском прокате – 8 февраля выйдет немецкая картина, а 22 февраля начнется прокат нового фильма британского режиссера Джонатана Глейзера. "Сообщество снега" сейчас можно посмотреть онлайн на Netflix.

Положительные отзывы

Рейтинг фильма на Letterboxd сейчас составляет 4,2 из 5 возможных. В то же время на IMDb "Идеальные дни" имеют оценку 7,9 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 95% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 73 балла из 100, а широкая аудитория – в 7,5 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Еще с момента мировой премьеры на Каннском кинофестивале критики одобрительно отзываются о фильме, называя его "лучшим фильмом Вима Вендерса за десятилетие", и подчеркивают поэтичность реалистической драмы, которая рассказана со сказочным обаянием.

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