"Смерчи", "Забери меня на Луну" и "Крепостная": главные кинопремьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Эта неделя порадует киноманов сразу несколькими интересными новинками на "больших экранах". Остросюжетный экшн-катастрофа "Смерчи" с Дейзи Эдгар-Джонс и Гленом Пауэллом расскажет об охотниках за торнадо, а романтическая комедия "Забери меня на Луну" со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумумом – о работе над фейковым видео о высадке американцев на Луну.

Тем временем, анимационная драма "Крепостная", к работе над которой присоединились и художники из Украины, вернет зрителей в польское село конца 19 века, а комедийная драма "Не ждите слишком многого от конца света", которая в этом году представляла Румынию на премии "Оскар", необычным образом раскроет проблемы современного общества.

Кроме того, онлайн на Netflix состоится премьера триллера "Ночное исчезновение" с Риккардо Скамарчио и Аннабелль Уоллис.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Смерчи

Twisters (США, 2024, триллер/экшн)

В центре сюжета фильма, который является сиквелом "Смерча" 1996 года – бывшая охотница за смерчами Кейт Купер, которую преследуют воспоминания из прошлого о катастрофической встрече с торнадо во время учебы в колледже. Сейчас Кейт живет в Нью-Йорке в полной безопасности и изучает модели торнадо только на мониторах компьютеров. Однажды ее друг Хави заманивает девушку обратно на открытые равнины, чтобы испытать новую революционную систему слежения за торнадо. Там Кейт знакомится с харизматичным и безрассудным Тайлером Оуэнсом – суперзвездой социальных сетей, который вместе со своей неугомонной командой показывает подписчикам приключения охотников за смерчами. И чем опаснее охота, тем лучше. Впрочем, на этот раз все идет не по плану: когда сезон смерчей усиливается до невиданных ранее масштабов, оказавшись на пути нескольких штормовых систем, Кейт, Тайлер и их команды вынуждены бороться за собственные жизни.

Главные роли в фильме исполнили Дэйзи Эдгар-Джонс ("Свежатина", "Там, где поют раки"), Глен Пауэлл ("Люблю тебя ненавидеть", "Топ Ган: Мэверик"), Энтони Рамос ("Рождение звезды", "Трансформеры: Восстание зверей"), Дэрил Мак-Кормак (сериалы "Острые козырьки", "Колесо времени"), Кирнан Шипка (сериал "Леденящие душу приключения Сабрины"), Дэвид Коренсвет (сериал "Голливуд", будущий фильм "Супермен: Наследие"), Саша Лейн (сериалы "Локи", "Переполненная комната") и другие.

Режиссером фильма выступил Ли Айзек Чун, который ранее снял номинированную на шесть "Оскаров" драму "Минари" (2020) и один из эпизодов третьего сезона сериала "Мандалорец".

Забери меня на Луну

Fly Me to the Moon (США, Великобритания, 2024, комедия/романтика)

События фильма разворачиваются на фоне исторической посадки космического корабля "Апполон-11" на Луну. Когда имидж NASA почти потерпел крах, талантливый маркетолог Келли Джонс начинает беспрецедентную промо-кампанию, чтобы исправить ситуацию. Этим она изрядно усложняет работу над высадкой всей команде NASA. Однако когда Белый Дом решает, что миссия слишком важна, чтобы ее провалить, Келли поручают снять фальшивое приземление как запасной вариант.

Главные роли в фильме исполнили Скарлетт Йоханссон ("Мстители", "Трудности перевода", "Побудь в моей шкуре", "Кролик Джоджо") и Ченнинг Татум ("Мачо и ботан", "Супер Майк", "Удача Логана"). Также одну из ролей исполнил Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Добро пожаловать в Зомбилэнд", "Иллюзия обмана", сериал "Настоящий детектив").

Режиссером выступил Грег Берланти, наиболее известный как создатель Arrowverse по комиксам DC для телеканала The CW (сериалы "Стрела", "Флэш", "Легенды завтрашнего дня", "Супердевушка"). Также он работал над сериалами "Супермен и Лоис", "Ты" и "Титаны".

Мировая премьера фильма состоялась 5 июля 2024 года, и сейчас его оценка на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов.

Крепостная

Chlopi / The Peasants (Польша, Украина, Сербия, Литва, 2023, драма/анимация)

Этот фильм – история Ягны, молодой женщины в польской деревне в конце 19-го века. В этом очаге сплетен и постоянной вражды богатых и бедных держит вместе только гордость за свою землю, преданность колоритным традициям и глубоко укоренившийся патриархат. Решив выбрать собственный жизненный путь, женщина оказывается между противоречивыми желаниями самого богатого фермера села, его старшего сына и власть имущих мужчин. Сопротивление Янги приводит ее на путь трагического столкновения с сельской общиной.

Лента является адаптацией романа "Селяне" (1904-1909) польского писателя Владислава Реймонта, за который он получил Нобелевскую премию по литературе в 1924 году.

Это новая работа режиссерского дуэта Дороты Кобели и Хью Велчмана, которые прославились благодаря рисованному фильму "С любовью, Винсент" 2017 года, позже номинированному на "Оскар" и еще ряд престижных наград.

Сначала фильм снимали с актерами, а затем более ста художников в четырех студиях, которые находились в Польше, Литве, Украине и Сербии, на основе отснятых кадров написали масляные картины, которые после объединения превратились в кадры фильма. Всего на работу над проектом художники потратили более 200 тысяч часов.

Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто осенью 2023 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 59% одобрения от критиков и 93% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 61 из 100, а широкая аудитория – в 7,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Не ждите слишком многого от конца света

Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii / Do Not Expect Too Much from the End of the World (Румыния, Великобритания, Франция, Хорватия, Швейцария, Люксембург, 2023, комедия/драма)

В центре сюжета – Анджела, которая сверхурочно вкалывает на низкооплачиваемой работе. Развлечься и отвлечься от стресса ей помогает TikTok, где она выкладывает едкие насмешливые видеоролики, скрывая свое лицо за маской. Девушка работает ассистенткой продюсера и целый день ездит по городу ради бессмысленного проекта – сюжета о безопасности на рабочем месте по заказу транснациональной компании. Но внезапно во время съемок разражается скандал.

Это новый фильм одного из представителей Румынской новой волны, многократного лауреата Берлинского международного кинофестиваля – режиссера Раду Жуде, наиболее известного своей лентой "Неудачный трах, или Безумное порно".

В одном фильме Раду Жуде сочетает новейшие медиа в виде TikTok-маски с кадрами из черно-белого классического румынского фильма "Анджела едет дальше" (1981). Таким образом режиссер проводит параллели между главной героиней в современном мире и женщиной, которая была водителем почти 50 лет назад и ездила по тем же улицам. В фильме упоминается и российско-украинская война, а сам режиссер в жизни активно осуждает агрессию России.

Мировая премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Локарно, где она получила Специальный приз жюри. Картина также была выдвинута на соискание премии "Оскар" в 2024 году как претендент от Румынии в категории "Лучший международный фильм".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 97% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 65% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 95 из 100 с пометкой "Обязателен к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,9 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

Адский серфинг

Maraé (Франция, 2024, триллер/ужасы)

События фильма разворачиваются вокруг группы лучших серфингисток мира, отправляющихся искать волны на таинственном острове, которого нет ни на каких картах. Но некоторые места должны оставаться тайными навсегда, поскольку они скрывают ужасные вещи. Разгневав местных богов, теперь девушки должны бороться за собственные жизни.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет лишь 3,6 из 10 баллов.

Ночное исчезновение

Vanished Into the Night (Италия, 2024, триллер/драма)

В центре сюжета фильма – мужчина, который проходит через тяжелый развод и попадает в опасную ситуацию, когда его дети бесследно исчезают из отдаленного загородного дома.

Главные роли в фильме исполнили Риккардо Скамарчио ("Римские приключения", "Джон Уик 2", "Призраки в Венеции"), Аннабелль Уоллис ("Анабель", "Мумия", сериал "Острые козырьки") и Массимилиано Галло ("Рука Бога", сериал "Молодой Папа").

Фильм станет доступен на Netflix 11 июля 2024 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы июля 2024 года - на этой неделе на AppleTV+ стартует черная комедия "Санни", а на Netflix выйдет финальный сезон исторического сериала "Викинги: Вальгалла".

Марина Григоренко