"МаХХХин", "Гадкий я 4" и "Полицейский из Беверли Хиллз 4": главные кинопремьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе главными кинотеатральными премьерами в Украине станут провокационный хоррор "МаХХХХин" с Мией Гот – заключительная часть трилогии X от режиссера Тая Веста и студии А24, а также семейный анимационный фильм "Гадкий я 4".

Кроме того, на больших экранах можно будет посмотреть историческую драму "Предательница" с немецкой кинозвездой Паулой Бир и новозеландский фильм ужасов "Виджа. Потустороннее измерение".

Тем временем, онлайн на Netflix, после тридцатилетнего перерыва, выйдет четвертая часть культовой комедийной франшизы "Полицейский из Беверли Хиллз" с Эдди Мерфи в главной роли.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

МаХХХин

MaXXXine (США, 2024, ужасы/триллер/криминал)

События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе в середине 1980-х и вращаются вокруг Максин Минкс, уже известной зрителям по первому фильму серии X – амбициозной актрисы фильмов для взрослых, которая мечтает стать кинозвездой и только что получила свою первую роль в "настоящем" фильме: хорроре The Puritan 2. Но когда до успеха в Голливуде остается всего полшага, на девушку начинает охоту загадочный маньяк по прозвищу Ночной ловец, преследующий молодых актрис по всему Лос-Анджелесу (кстати, у этого образа есть реальный прототип – серийный убийца Ричард Рамирез). Впрочем, маньяк не только представляет угрозу для жизни Максин, но также способен разоблачить зловещее прошлое девушки – и этим полностью уничтожить ее карьеру. Так на что же она способна пойти, чтобы защитить себя и желанную славу?

Как и в предыдущих частях трилогии X от студии А24, главную роль в "МаХХХХин" сыграла британская хоррор-дива Миа Гот ("Нимфоманка", "Суспирия", "Безграничный бассейн"). Также важные роли в фильме исполнили Элизабет Дебики ("Стражи галактики", "Тенет", сериал "Корона"), Лили Коллинз (сериал "Эмили в Париже"), Мишель Монаган ("Миссия невыполнима", "Поцелуй навылет"), Кевин Бейкон ("Иллюзия безопасности", "Черная месса", "Люди Икс: Первый класс"), Бобби Каннавале ("Блондинка", "Ирландец", "Я, Тоня"), Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Пацаны", "Мандалорец"), Мозес Самни (сериал "Идол") и певица Холзи ("Звезда родилась").

Снял фильм американец Тай Уэст – режиссер двух предыдущих фильмов трилогии "Икс": "Перл" и "Х".

На данный момент фильм имеет на Rotten Tomatoes 85% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Гадкий я 4

Despicable Me 4 (США, 2024, комедия/приключения/семейный/анимация)

Уже четвертая часть анимационного хита "Гадкий Я" расскажет о новом этапе жизни для Гру и его девочек, ведь они приветствуют нового члена семьи – Гру младшего, который точно знает как насолить папе. Однако перед героями возникает новый вызов в виде опасного противника, поэтому семью ждет грандиозное противостояние, полное юмора и невероятных приключений.

Снял мультфильма Крис Рено, который также работал и над предыдущими фильмами франшизы (кроме третьей, где он выступил только в качестве продюсера).

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов.

Предательница

Stella: A Life (Великобритания, Германия, Швейцария, Австрия, 2023, драма/исторический/военный)

События этого фильма, основанного на реальных событиях, происходят в Берлине в 1940 году. Блондинке с арийской внешностью Стелле Гольдшлаг запрещают исполнять джаз – блестящая карьера моментально рушится из-за того, что она из еврейской семьи. Все попытки семьи эмигрировать в Америку остаются тщетными. Впоследствии, когда гестапо начинает открытую охоту, семья попадает в ловушку. Под давлением девушка заключает "сделку с дьяволом" и соглашается стать агенткой нацистов. Ради собственного спасения она втирается в доверие к евреям, которые скрываются, и сдает их гестапо: на совести этого "ангела смерти" почти 3000 жертв.

Главные роли в фильме исполнили одни из самых ярких немецких кинозвезд современности – Паула Бир ("Ундина", "Работа без авторства", "Пламенное небо", "Франц", "Транзит") и Яннис Нивенер (трилогия "Таймлесс", "Мюнхен: На пороге войны").

Снял фильм немецкий режиссер Килиан Ридхоф, который до этого много работал над криминальными сериалами для немецкого телевидения ("Место преступления", "Блох"), а также снял несколько полнометражных фильмов ("Гладбек: Кризис с заложниками").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов.

Виджа. Потустороннее измерение

The 100 Candles Game: The Last Possession (Новая Зеландия, Австралия, 2023/ужасы)

Команда блогеров-инфлюенсеров решает провести ритуал в особняке "черной графини". Поклонница всего сверхъестественного, она бесследно исчезла после того, как ей предложили сыграть в игру, которая должна была провести ее в другое измерение. Вызывая дух графини, герои впускают в мир потусторонние силы. Выживет только тот, кто сможет вернуть демонов обратно.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 4,1 из 10 баллов.

Полицейский из Беверли Хиллз: Аксель Ф.

Beverly Hills Cop: Axel F (США, 2024, комедия/экшн)

Хитовая комедийная франшиза "Полицейский из Беверли Хиллз" с культовым американским комиком Эдди Мерфи возвращается на экраны спустя 30 лет после выхода предыдущей, третьей части в далеком 1994 году.

В четвертом фильме серии опытный детектив Аксель Фоули возвращается в город, когда жизни его дочери Джейн Сандерс, ныне адвоката, с которой он почти потерял связь, угрожает опасность. Вместе с бывшим девушки, детективом полиции Бобби Эбботтом, а также несколькими бывшими коллегами Акселя, они берутся разоблачить опасный заговор.

Помимо Эдди Мерфи ("Поездка в Америку", "Чокнутый профессор", "Доктор Дулиттл", "Шрек") в фильме также сыграли Джозеф Гордон-Левит ("Начало", "500 дней лета", "Загадочная кожа", "Темный рыцарь возвращается"), Тейлур Пейдж ("Токсичный мститель", сериал "Добро пожаловать в Дерри"), Кевин Бейкон ("Иллюзия безопасности", "Черная месса", "Люди Икс: Первый класс", "МаХХХин"), Марк Пеллегрино (сериалы "Сверхъестественное", "Декстер", "Затерянные", "Квантико"), Луис Гузман (сериалы "Нарко", "Уэнздей"), а также Джадж Рейнгольд, Джон Эштон, Пол Райзер и Бронсон Пиншо, которых можно было увидеть в предыдущих фильмах франшизы "Полицейский из Беверли Хиллз".

Снял фильм австралийский режиссер рекламных роликов Марк Моллой (работал в том числе над видео для "Супербоул"), для которого это дебют в полнометражном кино.

Фильм станет доступен на Netflix с 3 июля 2024 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы июня 2024 года.

Марина Григоренко