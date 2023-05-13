В результате вражеских обстрелов в Хмельницкой области изменено курсирование поездов.

"Украинская железная дорога" (УЗ) запускает дополнительные поезда-шаттлы и автобусы для перевозки граждан в результате обстрелов Хмельницкой области. Напомним, что сегодня армия РФ запустила по нашим территориям 21 "Shahed-136/131".

Об изменениях сообщает акционерное общество "Украинская железная дорога" в социальной сети Facebook. В частности, в результате вражеских обстрелов в Хмельницкой области были обновлены изменения в курсировании поездов.

"Ни одно сообщение не закрывается: для всех пассажиров Укрзализныця вместе с Хмельницкой военной администрацией разработала решение, как добраться до пунктов назначения. Уже запущены дополнительные поезда-шаттлы и автобусы для подвоза", - говорится в сообщении.

Как отметили в железной дороге, если граждане направляются из Киева в направлении Винницы или Хмельницкого, то им необходимо совершить посадку на шаттл - Киев - Казатин - Винница - Хмельницкий.

Кроме того, из Киева в направлении Тернополя и Львова гражданам необходимо сделать пересадку на шаттл Красное-Тернополь-Черный остров. Между Черным островом и Хмельницким надо ожидать с 10:00 на бесплатные автобусные шаттлы от вокзала до вокзала.

Также, для поездки из Винницы, Жмеринки, Хмельницкого в Киев для граждан доступны шаттлы в столицу каждые 2 часа. Первую группу пассажиров из Винницы в Киев с билетами на рейс №716 заберет поезд №868 Гречане-Киев.

Кроме того, из Винницы, Жмеринки для поездки во Львов, Ужгород и Перемышль гражданам доступны шаттлы в Казатин с пересадкой на любые рейсы западного направления, которые сейчас следуют объездным путем именно через Казатин.

В случае путешествия из Хмельницкого во Львов, Ужгород, Перемышль надо ожидать пересадку на автобус от вокзала до станции Черный остров, откуда каждые 2 часа будет следовать шаттл до станции Красное.

Для путешествия из Киева во Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Перемышль или обратно изменится время в пути.

"Возврат неиспользованных билетов со 100% компенсацией возможен в любой украинской кассе в претензионном порядке. Все шаттлы являются бесплатными, как и посадка к альтернативным поездам того же направления, что указан в вашем билете, в случае опоздания или невозможности прибыть на свой рейс", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, информацию о задержках поездов, которые следуют измененным маршрутом, можно отслеживать по ссылкой.

Прогнозируемое время задержки:

№ 119 Запорожье — Львов + 5 часов;

№ 85 Запорожье — Львов + 5 часов;

№ 139 Киев — Кам — Подольский + 8: 40 часов;

№ 38/36 Ужгород, Перемышль — Одесса +12 часов;

№ 770 Тернополь — Киев + 6 часов;

№ 716 Перемышль — Киев +7 часов.

"Мы приносим извинения и просим не выкладывать фото/видеоматериалы с места происшествия до их официального обнародования Генштабом, сохранять спокойствие и следить за обновлениями", - говорится в сообщении.

Утром оккупанты ударили по Хмельницкой области

Как сообщал УНИАН, сегодня рано утром, 13 мая, во время воздушной тревоги российские оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области. Было попадание в объект критической инфраструктуры. Сначала была информация о пятерых пострадавших.

Количество раненых в Хмельницкой области в результате атаки со стороны россиян увеличилась до 11 человек, повреждены сотни домов, учебные заведения и предприятия.

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