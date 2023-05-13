Территорию Хмельницкой области атаковали вражеские дроны, которые не сбили наши воины, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Количество раненых в Хмельницкой области вследствие атаки со стороны россиян увеличилось до 11 человек, повреждены сотни домов, учебные заведения и предприятия.

Об этом сообщил мэр города Хмельницкого Александр Симчишин в эфире телемарафона. "Имеем на сейчас уже 11 раненых. Один человек госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает. Степень ранений других - это порезы стеклом, они будут лечиться амбулаторно... это количество может увеличиваться, потому что каждые полчаса-час люди обращаются в травмотологический пункт нашей городской больницы", - сказал он.

По его словам, существенно пострадала жилая инфраструктура. "Речь идет о сотнях домов. Это и многоэтажные жилые дома и частные жилые дома. Преимущественно это крыши, потолки, окна, двери", - пояснил глава города.

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Также повреждена большая часть учебных заведений и культурных. Также промышленные предприятия, коммерческие здания. Повреждены крыши, потолки, балконы, окна.

Симчишин сообщил, что если жители поврежденных зданий самостоятельно починят выбитые окна или двери, то предоставив соответствующие чеки и счета, власти частично компенсируют эти расходы.

Мэр города сообщил, что соответствующие службы работают на месте, а на некоторых объектах все еще бушует пожар.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, что территорию Хмельницкой области атаковали четыре вражеских дрона, которые не сбили наши защитники.

Новый удар россиян по Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня рано утром, 13 мая, во время воздушной тревоги российские оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области. Было попадание в объект критической инфраструктуры. Сначала появилась информация о пятерых пострадавших.

Позже стало известно, что этой ночью над Украиной сбито 17 вражеских ударных дронов Shahed-136/131 иранского производства. По данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, всего был зафиксирован 21 пуск.

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