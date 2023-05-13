В результате атаки некоторые поезда сегодня будут следовать по измененному графику.

Сегодня во время воздушной тревоги российские оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области.

Об этом речь идет в сообщении Хмельницкой ОВА. "К сожалению, имеем прилет по критической инфраструктуре. Объект находится за пределами населенных пунктов. Сохраняем спокойствие. Соответствующие службы работают. Отдельные поезда сегодня будут следовать измененному графику", - добавили в ОГА.

Там пообещали предоставить подробности атаки впоследствии.

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Напомним, около 5 утра власти сообщали, что на территории области слышны взрывы.

В связи с ударом в Хмельницкой области "Укрзализныця" сообщила об изменениях в графике курсирования поездов 13 мая. "Ряд наших поездов сегодня будет следовать по измененному графику", - указали там.

В частности, следует ожидать существенной задержки не менее пяти рейсов:

№38/36 Ужгород, Перемышль – Одесса;

№119 Запорожье – Львов;

№139 Киев – Каменец-Подольский;

85/233 Покровск, Днепр – Львов;

№716 Перемышль – Киев.

Воздушная тревога 13 мая

Сегодня ночью на значительной части Украины звучала воздушная тревога, длившаяся почти до 5 утра. Кроме Хмельницкой области была зафиксирована атака дронов на Киев. Украинская ПВО сбила все иранские дроны-камикадзе, летевшие в направлении столицы.

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