Всего был зафиксирован 21 пуск российскими оккупантами ударных беспилотников "Shahed-136/131".

Этой ночью над Украиной сбито 17 российских ударных беспилотников "Shahed-136/131" иранского производства.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в соцсети Facebook. В частности, в полночь 13 мая 2023 года враг атаковал Украину с северного и южного направлений ударными БПЛА иранского производства "Shahed-136/131".

"Всего зафиксировано 21 пуск. На разных направлениях уничтожено 17 барражирующих боеприпасов с применением зенитного ракетного вооружения, истребителей, мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время, зафиксированы попадания вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области. Местные власти и службы работают над ликвидацией последствий.

Кроме того, ночью уничтожен БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

"За прошедшие сутки, 12 мая, подразделениями противовоздушной обороны уничтожены четыре ударные БпЛА типа "Ланцет". Тактической авиацией Воздушных Сил осуществлены десятки самолетовылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие", - сказано в сообщении.

Ночная атака дронов

Российские оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога.

Известно, что в Киевской области работали системы ПВО. Там российский беспилотник упал на жилой дом. Кроме того, ночью над Киевом сбиты все вражеские дроны Shahed.

А в Хмельницкой области российским оккупантам удалось поразить объект критической инфраструктуры. От взрывной волны были повреждены окна, двери. Есть информация о 5 пострадавших от обломков стекла.

Вас также могут заинтересовать новости: