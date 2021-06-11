О начале поставок обновленный модели Model S объявили во время презентации.

Компания Tesla наконец-то начала поставки обновленного электрокара Model S Plaid.

О начале поставок объявил глава компании Tesla Илон Маск во время презентации модели, сообщает InsideEVs.

На презентации Tesla Model S Plaid также стали известны технические характеристики лифтбэка.

Так, аэродинамику этой модели удалось существенно улучшить, благодаря снижению коэффициента лобового сопротивления с 0,24 до 0,208. Отмечается, что это лучший показатель среди серийных авто в мире. Превзойти его сможет только Mercedes EQS, поставки которого обещают начать в этом году.

Также существенно улучшилось время зарядки. Чтобы пополнить запас хода на 300 километров Model S Plaid требуется всего 15 минут. Общий запас хода составляет 627 километров.

Автомобиль получил новый электропривод с тремя моторами суммарной мощностью 1020 лошадиных сил. В Tesla утверждают, что это авто может разогнаться до 100 км/ч примерно за две секунды. Однако, как отмечает InsideEVs, методику подсчета, которую применяет сама Tesla, нельзя назвать полностью корректной.

Читайте такжеOpel показал первые фото Astra нового поколения

Новый электрокар способен разогнаться до максимальной скорости в 322 километра в час, но пока эта возможность недоступна. Для того, чтобы достичь такой скорости, автомобилю нужно установить специальные колеса и шины, а они поступят в продажу позже.

Также автомобиль получил новую аудиосистему с 22 динамиками, а также принципиально новый пользовательский интерфейс. Последний использует такой же графический процессор, что и Sony PlayStation 5.

Стоит отметить, что накануне старта поставок стоимость автомобиля в США выросла на $10 тысяч, до $129990. Это и заявление технические характеристики делают эту модель самой дорогой и быстрой в линейке Tesla.

Однако, в первое время объемы производства не превысят 100 машин в неделю, достигнув 1000 единиц в неделю к концу третьего квартала 2021 года.

Презентация Tesla Model S Plaid на русском:

Напомним, впервые о редизайне модели Model S Tesla объявила еще в январе этого года. Тогда в компании обещали, что в продажу новые модели поступят в марте 2021 года. А стоимость новой версии заявлялась $119,9 тыс.

Тогда же стало известно, что новая Model S будет иметь стеклянную крышу, а ее руль скорее напоминает штурвал самолета. Основной экран стал горизонтальным, размером 17-дюймов и с разрешением 2200x1300. Его можно слегка поворачивать направо и налево. Бортовой компьютер производительностью 10 терафлопс позволит запускать такие игры, как Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Также появился дополнительный экран для пассажиров на заднем сиденье.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий