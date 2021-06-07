Утверждается, что твиты Маска оказывают "прямой, мгновенный, опустошительный эффект на рынки".

Ненавистники Илона Маска создали сайт ElonOMeter.com, который призван рассчитывать ущерб криптовалютной отрасли от его сообщений в Twitter.

Как отмечается на сайте, «этому миллиардеру всегда будет не хватать манипуляций с рынком, так что мы решили отслеживать и визуализировать эффекты его твитов на стоимость криптовалют и сообщество».

Ресурс предлагает подробные графики с визуализацией того, как твиты Маска влияют на криптовалютный рынок.

Отмечается, что поведение людей на криптовалютном рынке очень эмоциональное, а Илон Маск является, вероятно, самой влиятельной персоной в отрасли. Его твиты имеют «прямой, мгновенный, опустошительный эффект на рынки».

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Интернет ополчился на Илона Маска

Хакерская группировка Anonymous ранее «объявила войну» основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску, обвинив его в пренебрежении интересов частных инвесторов, которые проявили свой интерес к криптовалюте.

В видеоролике, опубликованном в Twitter, человек в маске Гая Фокса (исторический персонаж, интернет-мем и символ протестного движения) утверждает, что прежде Илон Маск пользовался хорошей репутацией из-за своих вложений в электромобили и освоение космоса. Однако теперь даже его поклонники начинают понимать, что Маск - всего лишь самовлюбленный богатей, который готов на все ради того, чтобы на него обратили внимание.

Обвал биткоина 2021

В середине мая стоимость биткоина обвалилась после длительного периода беспрецедентного роста.

Падение криптовалюты началось с заявления главы американской компании Tesla Илона Маска о том, что компания не будет принимать биткоины для расчета за электромобили. Он также не исключил, что Tesla продаст свои биткоины, стоимость которых на начало февраля составляла $1,5 млрд.

4 июня стало известно, что курс биткоина опустился на 6% по отношению к доллару и составил $36 697. Это произошло после того, как основатель и глава Tesla Илон Маск написал твит, в котором вновь намекнул на снижение своего интереса к этой криптовалюте.

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Автор: Дмитрий Захаров