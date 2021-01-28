Американская компания Tesla анонсировала редизайн своего электромобиля Model S.
Как говорится в сообщении на сайте компании, впервые с момента выпуска в 2012 году, компания обновила дизайн модели.
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Редизайну подвергся как внешний вид электромобиля, так и салон, также появилась возможность выбора мощности.
Модель с запасом хода в 663 км будет стоить $79,9 тыс. Версия Plaid, способная разгоняться до 96,6 км/ч за две секунды с запасом хода до 627 км,- $119,9 тыс. В продажу новые модели поступят в марте 2021 года.
Теперь у Model S есть стеклянная крыша, руль скорее напоминает штурвал самолета, появился экран для пассажиров на заднем сиденье.
Основной экран теперь представляет собой горизонтальный 17-дюймовый дисплей с разрешением 2200x1300 (раньше был вертикальный с разрешением 1900x200), его можно слегка поворачивать направо и налево. Бортовой компьютер производительностью 10 терафлопс может запускать такие игры, как Witcher 3 и Cyberpunk 2077.
Кроссовер Model X также слегка обновили — модель получила три дисплея и новый руль. Стандартная версия сможет проехать 576 км, обладает максимальной скоростью 248 км/ч и стоит $89,9 тыс. Модель Plaid будет способна разогнаться до 96,6 км/ч за 2,5 секунды и проехать 544 км с максимальной скоростью 261 км/ч — стоить она будет $119 тыс.
Как менялась позиция Tesla в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- Прибыль Tesla в 2020 году составила $721 млн. Компания впервые получила прибыль по итогам целого года.
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