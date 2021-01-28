Теперь у Model S есть стеклянная крыша, руль скорее напоминает штурвал самолета, появился экран для пассажиров на заднем сиденье.

Американская компания Tesla анонсировала редизайн своего электромобиля Model S.

Как говорится в сообщении на сайте компании, впервые с момента выпуска в 2012 году, компания обновила дизайн модели.

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Редизайну подвергся как внешний вид электромобиля, так и салон, также появилась возможность выбора мощности.

Модель с запасом хода в 663 км будет стоить $79,9 тыс. Версия Plaid, способная разгоняться до 96,6 км/ч за две секунды с запасом хода до 627 км,- $119,9 тыс. В продажу новые модели поступят в марте 2021 года.

Теперь у Model S есть стеклянная крыша, руль скорее напоминает штурвал самолета, появился экран для пассажиров на заднем сиденье.

Основной экран теперь представляет собой горизонтальный 17-дюймовый дисплей с разрешением 2200x1300 (раньше был вертикальный с разрешением 1900x200), его можно слегка поворачивать направо и налево. Бортовой компьютер производительностью 10 терафлопс может запускать такие игры, как Witcher 3 и Cyberpunk 2077.

Кроссовер Model X также слегка обновили — модель получила три дисплея и новый руль. Стандартная версия сможет проехать 576 км, обладает максимальной скоростью 248 км/ч и стоит $89,9 тыс. Модель Plaid будет способна разогнаться до 96,6 км/ч за 2,5 секунды и проехать 544 км с максимальной скоростью 261 км/ч — стоить она будет $119 тыс.

Как менялась позиция Tesla в рейтинге

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Автор: УНИАН