Больше всего сейчас не хватает водителей автобусов в Киеве и Киевской области.

Согласно собранным Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры данных от областных администраций, в Украине потребность водителей автобусов и электротранспорта (трамваи и троллейбусы) составляет более 6 тысяч водителей. Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

"В целом потребность по стране составляет более 6 тысяч водителей. Трудоустроены на внутриобластных автобусных маршрутах почти 15 тысяч водителей. Речь идет о 9,5 тысяч маршрутов общего пользования", - сказал Деркач.

По его словам, нехватка водителей автобусов ощущается во всех регионах. В среднем потребность составляет 30%.

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"Если говорить о топ-регионах, где количественно больше всего не хватает водителей автобусов, то речь идет о Киеве и области - в целом это более 1,5 тысячи работников", - отметил замминистра.

Также более тысячи водителей нуждается Львовская область, в Хмельницкой области нужно более 550 водителей, Житомирской и Ровенской области не хватает около 450 водителей каждой.

Дефицит на рынке труда в Украине

Ранее издание The Washington Post писало, что на украинских предприятиях катастрофически не хватает мужчин. Предприятия в Украине отчаянно пытаются заполнить многочисленные вакансии, которые оставили мобилизованные мужчины.

При этом украинские женщины получают новые возможности для карьерного роста, управляя машинами на фабриках, тракторами или работая охранниками.

Также УНИАН писал, что украинские женщины вынуждены идти на мужскую работу. Так, правительство приостановило действие закона, который запрещал женщинам работать во "вредных или опасных" условиях - в частности, под землей. Это позволило женщинам устраиваться на работу, которая больше подходит мужчинам.

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