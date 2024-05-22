Борьба с нехваткой кадров заставляет компании обучать женщин традиционно мужским профессиям, но существуют определенные препятствия.

Украинское правительство приостановило действие закона, который запрещал женщинам работать во "вредных или опасных" условиях, в частности под землей. Это позволило женщинам устраиваться на работу, которая больше подходит мужчинам, пишет The Wall Street Journal.

По словам журналистов, поскольку война продолжается уже третий год, некоторые женщины переходят в традиционно мужские сектора экономики, чтобы компенсировать растущий дефицит мужчин. Бизнес лоббирует в правительстве освобождение большего количества своих работников от военной службы, аргументируя это тем, что сильная экономика необходима для поддержания военных усилий. Но учитывая то, что украинские войска теряют позиции, Киев не имеет особого выбора.

По словам Анны Деревянко, председателя Европейской бизнес ассоциации, еще до того, как правительство расширило мобилизационный призыв, было мобилизовано от 10% до 15% зарплатных фондов компаний. Бизнес ищет женщин, чтобы застраховаться от этой потери рабочей силы.

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Кроме удовлетворения насущных потребностей компаний, экономисты говорят, что увеличение участия женщин в рабочей силе будет ключевым фактором для восстановления экономики Украины после войны. Только 47,8% украинских женщин участвовали на рынке труда в 2021 году по сравнению с 67% американок в том же году.

Отмечается, что многие женщины бежали за границу в начале полномасштабного вторжения, что привело к значительному сокращению численности рабочей силы. Но когда экономика стабилизировалась после первоначального шока, спрос на рабочую силу вскоре начал расти.

По данным одного из порталов объявлений о работе, количество вакансий в прошлом месяце было выше, чем до вторжения России. 75% компаний называют нехватку персонала самой большой проблемой этого года.

"К тому же массовое перемещение в западные регионы усилило дефицит рабочей силы на востоке, где сосредоточена тяжелая промышленность Украины. Рабочие профессии, в которых преобладают мужчины, такие как строительство, сельское хозяйство и транспорт, непропорционально сильно пострадали от мобилизации", -– говорится в статье.

Так, женщины вынуждены идти работать слесарями, электриками и водителями погрузчиков. Однако есть профессии, которые остаются физически непригодными для женщин. Существуют также культурные барьеры, которые усугубляются неравномерным распределением ухода за детьми и другой неоплачиваемой домашней работы.

Когда владелица строительной компании Юлия Скичко впервые предложила нанимать женщин за руль экскаваторов и другой техники, по словам журналистов, ее коллеги-мужчины отреагировали на это с насмешкой. Но с затягиванием войны эта идея получает все большее распространение. Недавно компания подала заявку на грант от Агентства США по международному развитию на обучение женщин управлению строительной техникой.

В то же время шведская некоммерческая организация Beredskapslyftet проводит программу по обучению женщин вождению пассажирских автобусов.

Работа на шахтах

Руслана Горянская работала мастером маникюра, когда увидела объявление о поиске женщин для работы на местной угольной шахте ДТЭК, на которой работает ее муж. Она также устроилась туда на работу. Ее руководитель, Андрей Черномаз, был удивлен, когда узнал, что к его смене присоединятся женщины. Однако почти половина мужчин в его команде ушли на войну после вторжения России, а остальные 80 были вынуждены работать в две смены, чтобы поддерживать работу шахты.

"Эта должность не предусматривает тяжелого физического труда, но она все равно жизненно важна", – говорит Черномаз о роли Горянской. При этом женщина зарабатывает вдвое больше, чем в салоне красоты за вдвое меньшее количество часов.

Журналисты подчеркивают, что в общем, сейчас на шахте работает 600 женщин -– как на поверхности, так и под землей -– по сравнению с 500 до войны. Однако, чем дольше длится война, тем менее необратимыми могут быть изменения.

Рынок труда в Украине

С усилением мобилизации на сайтах поиска работы появились вакансии, которые предлагают трудоустройство с бронированием. Так, сервис поиска работы Work.ua запустил отдельный раздел, а также фильтр с вакансиями, в которых указано, что компания бронирует работников.

Ранее УНИАН писал, что дефицит кадров на рынке труда только обостряется: вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать. В то же время уже третий месяц подряд средний размер заработной платы не меняется.

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