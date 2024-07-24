Инициатива направлена как на преодоление дефицита кадров, так и для преодоления стереотипов и предубеждений относительно профессий.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с Представительством ООН Женщины в Украине запустят пилотный проект обучения женщин-водителей.

Как отмечается в сообщении на сайте Мининфраструктуры, министерство и ООН Женщины договорились о реализации проекта по обучению женщин-водителей в сфере перевозок пассажиров автобусами. Реализовывать пилотный проект будет Общественная организация "Фонд институционального развития" при финансовой поддержке Швеции.

В министерстве пояснили, что проект под названием "Расширение профессионального потенциала женщин в сфере пассажирских перевозок" - это бесплатная программа для развития профессиональных навыков женщин. "Фактически это ответ на дефицит кадров в сфере перевозок, вызванный полномасштабным вторжением", - говорится в сообщении.

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Как пояснил Сергей Деркач, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры, цель пилотного проекта - обеспечить переподготовку и переквалификацию женщин-водителей в сфере городского и муниципального транспорта, а именно автобусов.

"Это первая инициатива министерства, направленная как на преодоление дефицита кадров, так и для преодоления стереотипов и предубеждений относительно профессий. По последним данным, дефицит водителей автобусов в регионах составляет около 30%, а это около 6 тыс. сотрудников", - рассказал он.

Так, среди ключевых задач инициативы, в частности создание новых рабочих мест и возможности профессионального развития женщин в сфере общественного транспорта, в соответствии с требованиями транспортной реформы в Украине и европейских стандартов.

Также речь идет о расширении возможности трудоустройства женщин в сфере пассажирских перевозок; интеграцию стандартов соблюдения прав женщин на коммунальных предприятиях в сфере пассажирского транспорта.

Отмечается, что в рамках проекта предусмотрено также обучение женщин для получения квалификационной карточки водителя (код 95). Это документ, подтверждающий профессиональную компетенцию водителя автобуса по европейскому стандарту.

Кроме того, на пилотных коммунальных предприятиях будет проведен цикл учебных мероприятий по внедрению стандартов соблюдения прав женщин на рабочем месте, а также общего мониторинга соблюдения прав женщин среди коммунальных предприятий - участников проекта. По результатам этого мониторинга будут предоставлены рекомендации и план их внедрения для обеспечения прав женщин на предприятиях в сфере транспорта.

Рынок труда в Украине

Как отмечалось в статье The Washington Post, предприятия в Украине отчаянно пытаются заполнить многочисленные вакансии, которые оставили мобилизованные мужчины. В то же время шахты - это не единственное рабочее место, которое испытывает острую нехватку рабочей силы.

В статье указано, что украинские женщины получают новые возможности для карьерного роста, управляя машинами на фабриках, тракторами или работая охранниками. В частности, киевская подземка, которая потеряла почти треть своего довоенного персонала, объявила о первых курсах подготовки женщин.

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