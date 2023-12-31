На украинских дорогах заработают дополнительные комплексы автоматической фиксации.

Еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД заработают с понедельника, 1 января, на украинских дорогах. Так, 19 комплексов работали до полномасштабного вторжения и сейчас возобновят свою работу, а еще 31 – заработает впервые. Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В Киеве возобновляют работу одного комплекса на просп. Броварском / ст. м. Левобережная.

В Киевской области заработают еще 5 комплексов:

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на 28 км+342 автодороги М-01, в направлении г. Киев;

на 28 км+342 автодороги М-01, в направлении г. Чернигов;

на 35 км+352 автодороги М-05, в направлении с. Великая Солтановка;

на 28 км+450 автодороги М-05, в направлении с. Вита-Почтовая;

на 46 км+050 автодороги М-06, в направлении с. Калиновка.

В г. Борисполь заработают впервые два комплекса: на ул. Броварская, 1-а, в направлении ул. Глебова; ул. Киевский шлях, 2-б, в направлении ул. Чумацкая.

Также дополнительные камеры заработают в г. Кривой Рог, в Николаеве и Николаевской области, в Полтаве и Полтавской области, в Чернигове и Черниговской области, во Львове и Львовской области, а также в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской областях. Расположение всех комплексов можно просмотреть здесь.

Общее количество комплексов фиксации с 1 января 2024 года составит 265. Нарушителей ждет наказание: за превышение скорости более чем на 20 км/ч – 340 грн штрафа; более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

Нововведения для водителей

Кабинет министров внес изменения в размер платы за предоставление услуг Министерства внутренних дел, что, в частности, приведет к значительному подорожанию некоторых услуг для водителей. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 января.

Ранее УНИАН сообщал, что в государственном приложении "Дія" временно не будут работать услуги замены водительского удостоверения и перерегистрации автомобилей.

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