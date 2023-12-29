Это связано с заменой тарифов на административные услуги для водителей с 1 января 2024 года.

В государственном приложении "Дия" временно не будут работать услуги замены водительских прав и перерегистрации автомобилей.

Как сообщает пресс-служба "Дии", это связано с заменой тарифов на административные услуги для водителей с 1 января 2024 года.

"С нового года повышается стоимость админуслуг для водителей – такое решение приняло правительство. Сервисному центру МВД нужно время, чтобы внести изменения. Поэтому связанные с ними услуги в "Дии" будут временно недоступны, а именно – замена водительского удостоверения и перерегистрация авто", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что уже через несколько дней водители снова смогут получать услуги в несколько кликов.

В пресс-службе призвали пользователей заранее спланировать замену водительских документов, а также покупку или продажу авто.

Услуги для водителей – последние новости

19 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в приложении "Дия" заработает услуга купли-продажи авто за 15 минут. Можно будет купить или продать авто через смартфон, а также получить новый техпаспорт и номера.

С 1 января 2024 года вступит в силу постановление Кабинета министров Украины об изменении размера платы за предоставление услуг Министерства внутренних дел. Это приведет к значительному удорожанию некоторых услуг для водителей.

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