В Украине заменят одну из маркировок на транспортных средствах.

В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения, которыми предусмотрена новая маркировка учебных транспортных средств. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что скоро изменится опознавательный знак на учебных транспортных средствах сервисных центров МВД и автошкол.

"Термин "Учебное транспортное средство" будет заменен на "Навчальний транспортний засіб". Соответственно буква "У" черного цвета будет заменена на букву "Н" такого же цвета", - отмечают в министерстве.

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В сообщении сказано, что изменения вступят в силу через шесть месяцев со дня официального обнародования.

Как известно, такие изменения были утверждены постановлением Кабинета Министров Украины № 1128 "О внесении изменений в Правила дорожного движения".

Изменения в ПДД - новости

Как сообщал УНИАН, 20 октября правительство внесло изменения в Правила дорожного движения с целью приближения к законодательству Евросоюза.

Тогда представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что изменениями предусмотрено, что обязательно необходимо включать во время движения на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар. Согласно ныне действующим Правилам дорожного движения, в период с 1 октября по 1 мая езда с выключенным ближним светом фар или ходовыми огнями является правонарушением. В этом случае водителю грозит штраф в размере 425 - 510 грн.

Также изменениями закреплен запрет перевозить детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства и на заднем сиденье мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев.

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