Для устранения дискриминации иностранных компаний в украинских портах необходимо принять законопроект о конкурентно-антимонопольной реформе – адвокат

На данный момент иностранные суда в украинских портах постоянно сталкиваются с нарушением международных стандартов.

Верховной Раде Украины необходимо ускорить рассмотрение законопроекта № 2730-2 о конкурентно-антимонопольной реформе, который среди прочего поможет улучшить ситуацию в украинских портах, где на данный момент иностранные суда постоянно сталкиваются с нарушением международных стандартов.

Об этом в своем блоге для OBOZREVATEL написал адвокат Вячеслав Ганган, одновременно призвав Антимонопольный комитет обратить внимание на выполнение законодательства в портах Украины.

«Он (законопроекта № 2730-2 – ред.) значительно расширяет полномочия АМКУ и, среди прочего, устанавливает адекватные сроки для рассмотрения обращений. Кроме того, он наделяет должностных лиц Антимонопольного Комитета полномочиями самостоятельно выявлять потенциальные нарушения конкурентного законодательства. Это делает предпринимателей более независимыми: им не надо официально обращаться в АМКУ и дразнить естественного монополиста», – отмечает адвокат.

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По мнению Гангана, если законопроект будет принят, роль Антимонопольного Комитета, как органа, способного защитить конкуренцию, возрастет. Кроме того, повысится правовая определенность и эффективность деятельности государственной системы развития и защиты конкуренции. Это естественным образом снизит коррупционные риски и создаст для бизнеса более благоприятную среду.

В частности, он напомнил, что иностранные суда в украинских портах постоянно сталкиваются с нарушением международных стандартов – начиная от портовых сборов, которые примерно одинаковы во всем мире, но в Украине несколько выше, и заканчивая постоянными искусственными барьерами и не всегда обоснованными финансовыми бюрократическими затратами. А «свои», как пишет адвокат, для руководства портов компании заходят свободно.

«Администрация морских портов предоставляет неравные условия, зачастую дискриминационные, компаниям, занимающимся одинаковой деятельностью в одном и том же порту. На юридическом языке это называется «антиконкурентной согласованностью действий субъектов хозяйствования». Некоторым компаниям путь в порт вообще закрыт, если у них нет личных договоренностей с администрацией: от них бесконечно требуют, то дополнительные пакеты документов, то создают бюрократические барьеры. Тут уже можно говорить о злоупотреблении монопольным положением», – пишет Ганган.

По его словам, возможна также ситуация, когда, например, две компании арендуют причал. Одной ДП «АМПУ» предоставит «дружественных» стивидора и сюрвейера, а другой достается просто причал.

«То есть, налицо экономические и коррупционные риски, которые трудно учитывать при планировании деятельности. АМКУ, рассматривая дела по обращению предпринимателей, в большей степени защищает интересы государства, а не бизнеса, даже если констатирует факт нарушения конкуренции в интересах предпринимателя», – отметил адвокат, при этом добавив, что от того, насколько качественно будут обслужены иностранные суда в Украине, зависит общее впечатление от страны.

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