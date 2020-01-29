Киев ухудшил позиции в рейтинге городов мира, перегруженных автомобилями

Самое неудобное время для передвижения по Киеву - в четверг между 18:00 и 19:00.

Киев ухудшил свой рейтинг на 1 позицию, и занял 12-место в мире (и 3-е в Европе) среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.

Рядом с Киевом во всемирном рейтинге расположились Бангкок и Мехико, говорится в исследовании TomTom, передает Экономическая правда.

Всего рейтинг охватил 416 городов. Наиболее загруженные дороги - в индийском городе Бангалор, столице Филиппин - Маниле, и столице Колумбии - Боготе.

В Европе столица Украины занимает 3-е место в рейтинге, уступая лишь Москве и Стамбулу. Одесса в европейском рейтинге заняла седьмое место.

По данным рейтинга, киевляне проводит в пробках в среднем 30 минут в день. За год продолжительность пребывания в пробках набегает до 9 дней и 11 часов.

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За это время, согласно TomTom можно связать 57 шапок, или 10 свитеров. Или посмотреть 200 эпизодов "Игры престолов".

Наиболее неудобное время для передвижения по городу в четверг между 18:00 и 19:00.

В 2019 году самым загруженным днем было 23 января, а наименее загруженным 28 апреля.

Также во всемирном рейтинге присутствуют еще три украинских города: Одесса (18-е место), Харьков (29-е место) и Днепр (47-е место).

Ранее УНИАН сообщал, что Киев занял 13 место из 403 в рейтинге наиболее перегруженных автомобилями городов мира по версии аналитической компании TomTom.