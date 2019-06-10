Киев попал в топ-15 городов мира, перегруженных автомобилями

Водители в украинской столице тратят на дорогу на 46% больше времени, чем нужно.

Киев занял 13 место из 403 в рейтинге самых перегруженных автомобилями городов мира по версии аналитической компании TomTom.

Согласно результатам исследования, показанным с помощью интерактивной графики, перегруженность автомобилями в Киеве составляет 46%. Это означает, что водители в украинской столице тратят на дорогу на 46% больше времени, чем нужно, передает liga.net.

Самые большие пробки в городе бывают в период с 8 до 9 утра и с 5 до 6 вечера. В среднем задержка в это время составляет 26-27 минут, согласно данным рейтинга.

Возглавил рейтинг индийский Мумбай, где перегруженность дорог составляет 65%. Также в топ-15 вошли Дублин (Ирландия), Лодзь (Польша), Москва (область), Санкт-Петербург (Россия), Стамбул (Турция) и другие.

Последнее место занял американский город Хай-Пойнт в Северной Каролине, где показатель загруженности дорог составил всего 9%.