В Германии новобранцев в Бундесвер начали заманивать едой

Берлин пытается пополнить свои войска, но добровольцев не хватает.

В Германии запустили необычную кампанию по набору рекрутов в Бундесвер. Потенциальных кандидатов ищут среди ценителей уличного фастфуда: на упаковках для кебабов по всей стране размещают QR-коды, с помощью которых можно узнать о возможности службы в медицинском подразделении немецкой армии, пишет Politico.

О новой кампании в среду рассказал представитель Министерства обороны Германии. По его словам, рекрутинговая инициатива рассчитана не только на молодых людей, которые определяются с будущей профессией, но и на тех, кто хочет сменить сферу деятельности, а также на квалифицированных работников.

В Министерстве обороны такой подход называют "ambient"-рекламой – то есть размещением рекрутинговых материалов в местах, где потенциальные кандидаты находятся в повседневной жизни. Одним из таких мест стали заведения, продающие кебабы.

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При этом рестораны не получают денег за участие в кампании. По данным ведомства, владельцы заведений добровольно соглашаются раздавать упаковки с рекрутинговой рекламой. Сами коробки и другую фирменную упаковку рестораны получают бесплатно.

Издание отмечает, что Германия – не первая европейская страна, которая в последние годы пытается нестандартно подойти к привлечению новых военнослужащих. Например, британская армия в 2019 году провела рекламную кампанию, ориентированную на людей, увлеченных селфи, и "смартфонных зомби".

Впрочем, нынешняя инициатива Бундесвера имеет и гораздо более широкий контекст. Как сообщает издание, Германия сейчас активно пытается увеличить численность своих вооруженных сил на фоне роста требований к оборонным возможностям страны и ее обязательств перед НАТО.

По состоянию на конец июля в Бундесвере насчитывалось 186 705 военнослужащих. Это, по данным Министерства обороны, самый высокий показатель за последние 13 лет. Однако даже этого Берлину недостаточно: немецкие власти планируют увеличить численность армии до более чем 260 тысяч военнослужащих к 2035 году.

Именно необходимость такого масштабного расширения, говорится в публикации, заставляет немецкую армию искать новые способы заинтересовать потенциальных кандидатов. Реклама на упаковках для кебабов стала одним из примеров попытки Бундесвера выйти за пределы традиционных каналов военного рекрутинга.

Жизнь в Германии

Как писало УНИАН, в Берлине местные власти обязали владелицу квартиры демонтировать душевую кабину, установленную без официального разрешения, объяснив это необходимостью сдерживать рост арендных ставок из-за повышения комфортабельности жилья.

Арендатор назвал ситуацию абсурдной и пытался обжаловать решение. После демонтажа душевой стоимость аренды для него не снизилась, поэтому арендатор фактически лишился удобства без какой-либо компенсации.

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