3200 лет назад арабские оазисы были центрами продажи фирменной керамики, - археологи

Их фирменная посуда ценилась далеко за пределами Аравии. Это дает понимание того, что древние люди также, как и современные, любили "брендовые" вещи.

Археологи сделали неожиданное открытие в оазисе Курайя на северо-западе Аравии: около 3200 лет назад здесь было развитое производство керамики, а местная расписная посуда пользовалась настолько большой популярностью, что ее экспортировали на сотни километров.

Как пишет Independent, ученые считают, что находка дает редкое представление о торговле и потребительской культуре бронзового века и показывает: элементы того, что сегодня называют "брендингом", существовали задолго до появления современного капитализма.

Отмечается, что в Курайе археологи обнаружили фрагменты так называемой двухцветной расписной керамики. Сосуды украшали характерными черно-красными геометрическими узорами, а также изображениями животных и людей.

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Исследователи изучили не только внешний вид находок, но и их химический состав, технологию изготовления и особенности производства. Это позволило установить, что керамика обладала узнаваемыми характеристиками, связанными именно с местной традицией.

Первые образцы такой посуды появились около 3600 лет назад. Со временем производство развивалось, а ассортимент изображений становился разнообразнее. Примерно 3200 лет назад традиция превратилась в хорошо узнаваемый "репертуар", который пользовался спросом далеко за пределами самого оазиса.

Древнюю посуду экспортировали на сотни километров

Несмотря на суровые условия пустыни, жители Курайи смогли наладить устойчивое производство керамики. При этом необходимые для производства ресурсы – вода, глина и топливо – были ограничены.

По словам исследователей, местные мастера производили посуду не только для собственных нужд, но и для продажи.

"Жители оазисов были достаточно находчивы и изобретательны, чтобы создать собственный керамический репертуар: для хранения дома и последующего экспорта за границу", – отметила археолог Венского университета Марта Лучиани.

Расписную керамику из Курайи находят на значительном расстоянии от места ее производства. Ее экспортировали на север, в Южный Левант, в том числе в районы Телль-эль-Хелейфе. Отдельные образцы обнаружили даже в святилище египетской богини Хатор в Тимне.

Традиция пережила бронзовый век

Особенно удивительно, что производство этой керамики не исчезло вместе с бронзовым веком. По данным исследователей, традиция изготовления такой посуды продолжалась в Курайе еще около тысячи лет – вплоть до позднего железного века.

Ученые отметили что находка помогает лучше понять не только развитие древних ремесел, но и экономические отношения между производителями и потребителями.

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