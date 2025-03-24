Компания также планирует до конца года открыть мини-отделения в Амстердаме, Гааге и Роттердаме.

"Новая почта" открыла собственное стационарное отделение в Нидерландах в городе Утрехт. Срок доставки из Украины в Нидерланды - от 6 дней. Как сообщает пресс-служба компании, в новом отделении в Утрехте клиенты могут отправлять и получать документы и посылки весом до 100 кг.

Отделение расположено по адресу: Overvliet 2, и работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, а в субботу - с 09:00 до 18:00.

Стоимость доставки из Украины в Нидерланды зависит от веса посылки:

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до 100 г - 880 грн;

до 250 г - 900 грн;

до 500 г - 920 грн;

до 1 кг - 950 грн;

за каждый последующий килограмм после 1 кг - +55 грн;

если посылка весит более 30 кг, то за каждый килограмм - 100 грн.

Также клиенты "Новой почты" могут вызвать курьера для забора уже оплаченного и упакованного отправления с любого адреса в Нидерландах.

Отмечается, что каждая посылка застрахована за счет компании. В случае повреждения или потери "Новая почта" гарантирует полное возмещение оценочной стоимости отправления.

"Кроме быстрой адресной доставки, мы открыли отделение в Утрехте. Мы видим большой интерес к услугам "Новой почты" со стороны местных жителей, поэтому планируем дальнейшее расширение - открытие мини-отделений в крупнейших городах страны: Амстердаме, Гааге, Роттердаме уже в этом году", - рассказал СЕО Nova Post в Нидерландах Антон Черныш.

"Новая почта" в Европе: что известно

В октябре 2024 года "Новая почта" вышла на рынок Нидерландов. Компания тогда запустила услуги быстрой адресной доставки. Таким образом клиенты получили возможность заказать доставку из Украины или услуги курьера для отправки на любой адрес в Нидерландах.

С января 2025 года клиенты "Новой почты" в британском городе Манчестер могут отправлять и получать посылки, документы и грузы до 100 кг. Это третье отделение Nova Post в Соединенном Королевстве. Два первых работают в Лондоне.

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