Публичная драка Пригожина с Шойгу не только не вредит Путину, но идет лишь на пользу Кремлю.

Президент России Владимир Путин использует олигарха Евгения Пригожина и его наемников из "Группы Вагнера", чтобы держать в страхе российские элиты. Об этом пишет CNN.

Издание констатирует, что за время полномасштабного вторжения РФ в Украину Пригожин стал не только весомой, но и публичной фигурой. Он открыто признает свою роль в создании так называемой "Группы Вагнера" и с позволения Кремля вербует десятки тысяч заключенных для участия в войне.

Пригожин часто появляется на фронте или вблизи него, где на камеру общается с "вагнеровцами", не стесняясь грубых выражений в своей речи.

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Параллельно олигарх развернул настоящую медиа-войну с руководством Минобороны России, став одним из публичных критиков министра Сергея Шойгу и подчиненных ему генералов. Пригожин открыто ругает военных за неудачный ход войны и пытается противопоставить этому фронтовые "успехи" своей "Группы Вагнера".

Журналисты отмечают, что предельно публичная кампания Пригожина против российского военного командования не является вызовом непосредственно Путину.

"Российскому лидеру может оказаться полезным иметь кого-то, кто будет наступать на пятки военному истеблишменту", – пишет издание.

В этом же контексте приводится мнение российского оппозиционного журналиста и блогера Максима Трудолюбова:

"Пригожин — это страшилка, которую Путин создал, чтобы запугать свою элиту и заставить ее вести себя хорошо. Таким образом, Путин рекламирует свой контроль как над законным, так и над преступным насилием".

Отношения Пригожина с российскими элитами

Известный как "повар Путина" Евгений Пригожин долгое время оставался просто одним из многих представителей путинского окружения. Его резкий взлет начался после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Известно, что Пригожин конфликтует отнюдь не только с военным руководством России, но и с "ближним кругом" российского президента. Старые друзья Путина не в восторге от того, что Пригожин стал им ровней в российской неофициальной иерархии.

Некоторые эксперты полагают, что рано или поздно Пригожин или военные попробуют осуществить мятеж и сместить Путина. Однако пока они уравновешивают друг друга.

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