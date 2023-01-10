Расходы агрессора за год выросли более чем на треть по сравнению с довоенными прогнозами

Дефицит федерального бюджета России увеличился до рекордного уровня в декабре из-за падения доходов на фоне ограничений на экспорт нефти и роста расходов на вторжение в Украину.

Как сообщает Bloomberg, дефицит бюджета достиг рекордных 3,9 трлн рублей (56 млрд долларов) в прошлом месяце. Таким образом, дефицит за весь 2022 год составил около 3,3 трлн рублей, что привело к сокращению профицита за 11 месяцев года.

Предварительные данные показали, что расходы за год выросли более чем на треть по сравнению с довоенными прогнозами. Государственные расходы в России носят ярко выраженный сезонный характер, при этом в конце года часто приходятся большие всплески, что увеличивает дефицит.

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Приток от высоких цен на нефть, газ и другие экспортные сырьевые товары в первом полугодии помог компенсировать рост расходов, но сейчас эта тенденция меняется.

Дефицит в 2023 году прогнозируется на уровне 2% от валового внутреннего продукта, что соответствует уровню 2022 года. Но валютный прогноз основан на цене на нефть в 70 долларов за баррель, что примерно на 20 долларов выше уровня декабря.

Война в Украине и крах российской экономики:

Самые богатые люди России 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-. 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний. Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

21 декабря 2022 года в "Роскосмосе" признали рекордные убытки.

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