Украинская IТ-индустрия находится в сложной ситуации: отрасль обескровлена, обременена налогами и страдает от нехватки иностранных заказчиков.

Из-за полномасштабного вторжения отечественный IТ-сектор сейчас остановился в своем развитии и находится в сложном положении.

Об этом говорится в статье УНИАН. "Экономическое состояние IТ-индустрии лучше всего характеризует экспорт IT-услуг - в первом квартале 2023 года этот показатель снизился на 16% по сравнению с таким же периодом 2022 года, и составил $1,68 млрд. Из-за полномасштабного вторжения IТ-индустрия сейчас во "флэте" - стремительный рост остановился, а существенное падение не началось", - сказал УНИАН исполнительный директор Ассоциации ИТ Ukraine Константин Васюк.

В прошлом году украинский IТ сектор обеспечил рекордные поступления в украинский бюджет, впрочем уже в 2023 году этот рост остановился. По мнению экспертов, одна из главных причин этого кроется в том, что крупнейшие контракты, обеспечившие рост экспорта в 2022 году, были согласованы еще до начала полномасштабного вторжения, а новые договора зарубежные партнеры подписывать не желают.

Видео дня

"Это следствие инерции - обычно контракты заключают на год. Старые уже закончились, а новых нет, потому что бизнес не хочет инвестировать в страну, где ключевого разработчика могут забрать в армию", - пояснил ИТ-эксперт Андрей Роговский.

Другой проблемой является то, что процедура бронирования ведущих IТ-специалистов критически важных предприятий в Украине практически не работает.

Так, по словам исполнительного директора IТ Ukraine Васюка, из примерно 300 тысяч IТ-специалистов в стране забронировано лишь около 2 тысяч человек.

Кроме того, эксперты отмечают, что улучшить непростое положение дел в отрасли можно путем возврата льготного налогообложения, которое завершилось в начале этого года, и продлено не было.

Из-за отмены для украинских айтишников НДС-льготы, которая применялась еще с 2012 года, компании, продающие программное обеспечение внутри страны, в этом году должны были поднять цену на 20%.

"Ухудшение условий ведения бизнеса во время войны, конечно, не может хорошо повлиять на любую индустрию. IТ-компании действовали по-разному. Те, кто увеличил стоимость услуг, потеряли конкурентное преимущество цены на международном рынке, а значит получили меньшую прибыль и уплатили меньше налогов в бюджет Украины", - сказал Васюк.

По словам Андрея Роговского, без полной и тотальной победы над Россией - об IТ-бизнесе, как и о любом другом, можно забыть.

"В целом, все очень плохо, просто пока этого не видно. Мы увидим это ближе к 2025 году, когда зарубежные компании начнут нанимать сотрудников в других странах, просто потому, что у нас есть агрессивная страна по соседству", - считает эксперт.

Украинская IT-сфера во время войны

В украинской IT-сфере по состоянию на июнь 2023 года работали примерно 240 тысяч мужчин и более 71 тысячи женщин. Из них около 19 тысяч женщин работают тестировщиками, а еще 12 тысяч работают в разработке и рекрутинге. Также известно, что 87% всех IT-специалистов оформлены как ФЛП.

Кроме того, 10 июля стало известно, что средняя зарплата разработчиков в Украине уже год почти не меняется. Еще в первом полугодии этого года она составляла 3 тыс. 435 долларов. При этом по сравнению с декабрем прошлого года она выросла всего на 35 долларов.

В первом полугодии 2023 года экспорт IT-услуг из Украины уменьшился на 9,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года, и составил 3,38 млрд. долларов.

Разработчики с менее чем годовым опытом работы могут рассчитывать на 500-700 долларов в месяц. А на значительное увеличение зарплат можно рассчитывать со второго года работы. Активнее всего компенсацию повышают в первые восемь лет. После этого значительного роста медианных зарплат с увеличением опыта уже не наблюдается.

Вас также могут заинтересовать новости: