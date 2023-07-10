Киев вернулся на первое место по уровню зарплат разработчиков.

Медианная зарплата разработчиков в Украине уже год практически не меняется, однако есть тенденция к уменьшению зарплат самых высокооплачиваемых специалистов.

Как сообщает веб-портал об IT-отрасли Украины DOU, в мае-июне этого года был проведен опрос украинских айтовцев относительно их зарплат на основе анализа ответа 6 тыс. 605 разработчиков, которые живут в Украине или уехали за границу из-за войны, но планируют вернуться.

Согласно исследованию, медианная зарплата разработчиков в Украине уже год почти не меняется. В первом полугодии этого года она составляла 3 тыс. 435 долларов и выросла всего на 35 долларов по сравнению с декабрем 2022 года.

Видео дня

Также в этом году прекратился рост зарплат опытных разработчиков, который происходил после начала полномасштабного вторжения. В первом полугодии этого года даже немного уменьшились на 100 долларов медианные зарплаты разработчиков уровня Senior и составили до 4 тыс. 900 долларов. Такая же тенденция и в Tech Lead, где зарплаты вернулись к уровню лета 2022 года и составили 5 тыс. 500 долларов, что на 375 долларов меньше предыдущих показателей. Повысились лишь на 100 долларов зарплаты тимлидов (IT-специалист, который руководит своей командой разработчиков – УНИАН) до 5 тыс. 200 долларов.

Отмечается, что разработчики с менее чем годовым опытом работы могут рассчитывать на 500-700 долларов в месяц. Значительное увеличение зарплат начинается со второго года работы, и активнее всего компенсацию повышают в первые восемь лет. После этого значительного роста медианных зарплат с увеличением опыта уже не наблюдается.

При этом самые высокие медианные зарплаты у разработчиков, которые выехали за границу, но планируют вернуться в Украину – 4 тыс. 500 долларов.

"Впервые с начала полномасштабного вторжения Киев опередил Львов по медианным зарплатам разработчиков: $3750 против $3725. Это может быть признаком постепенного возвращения айтишников в Киев, ведь более опытные специалисты чаще выезжали из столицы с началом полномасштабной войны. Средние зарплаты разработчиков уровня Senior+ в Киеве несколько выше, чем во Львове, в то время как зарплаты джунов и мидлов не отличаются", - говорится в исследовании.

Работа в Украине - детали

В июне этого года стало известно, что в украинской IT-сфере работает около 240 тысяч мужчин и более 71 тысячи женщин. Так, около 19 тысяч женщин работают тестировщиками, а еще по 12 тысяч работают в разработке и рекрутинге. Известно, что 87% всех IT-специалистов оформлены как ФЛП. Поэтому можно предположить, что всего сейчас 312 тысяч айтовцев в Украине.

Также 7 июля стало известно, что на фоне общего спада IT в Украине на рынке растет спрос на кандидатов без опыта. Так, количество вакансий для таких специалистов за полгода выросло почти вдвое. В то же время зарплаты опытных технических специалистов с опытом сократились на 500 долларов.

Рынок труда в Украине в течение лета в целом продолжает восстанавливаться: несколько снизились темпы роста и уменьшилось количество соискателей, однако подросли зарплаты, что является закономерной реакцией работодателей на конкуренцию за кандидатов.