В то же время показатель июня этого года составляет 573 млн. долларов.

В первом полугодии 2023 года экспорт IT-услуг из Украины уменьшился на 9,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года, и составил 3,38 млрд. долларов.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации IT Ukraine со ссылкой на данные Национального банка, в то же время показатель июня этого года составляет 573 млн. долларов.

По словам исполнительного директора Ассоциации Константина Васюка, в текущей ситуации рост IT-индустрии по результатам полугода "был бы чудом".

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"В то же время, положительный сценарий - сохранение объемов экспорта и прекращение падения экспортных показателей IT-услуг, к сожалению, тоже не состоялся. Итак, по результатам полугода, мы фиксируем тренд на снижение объемов экспорта украинского IT", - добавил он.

По его словам, украинская IT-индустрия сохранила экспертизу и кадры в Украине, но чтобы сохранить конкурентные преимущества на глобальном рынке, этого недостаточно, поэтому компании вынуждены развивать зарубежные офисы, чтобы сохранить существующих, и привлекать новых клиентов.

"Но, при этом, в Украине IT компании активно инвестируют в новые разработки в сфере defence-tech и кибербезопасности. Хотя такие проекты и не дают прироста экспортных показателей бюджета, но делают значительно больше - создают новые уникальные продукты на будущее и помогают защищать нашу страну сегодня", - отметил Васюк.

IT-сфера в Украине - детали

По состоянию на июнь этого года в украинской IT-сфере работает около 240 тысяч мужчин и более 71 тысячи женщин. Так, около 19 тысяч женщин работают тестировщиками, а еще по 12 тысяч работают в разработке и рекрутинге. Известно, что 87% всех IT-специалистов оформлены как ФЛП. Поэтому можно предположить, что всего сейчас 312 тысяч айтовцев в Украине.

В июле стало известно, что медианная зарплата разработчиков в Украине уже год практически не меняется, однако есть тенденция к уменьшению зарплат самых высокооплачиваемых специалистов. В первом полугодии этого года она составляла 3 тыс. 435 долларов и выросла всего на 35 долларов по сравнению с декабрем 2022 года. Кроме того, в первом полугодии этого года даже немного уменьшились на 100 долларов медианные зарплаты разработчиков уровня Senior и составили до 4 тыс. 900 долларов.