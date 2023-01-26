В 2022 году Украина получила более 32 млрд долл. международной помощи, из которых более 14 млрд долл. составляли гранты.

Общий объем официального финансирования от международных партнеров в 2023 году может превысить 38 млрд долл., что позволит избежать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита и поддержать международные резервы на достаточном уровне.

Как сообщил председатель Национального банка Андрей Пышный во время брифинга, в 2022 году Украина получила более 32 млрд долл. международной помощи, из которых более 14 млрд долл. составляли гранты.

Благодаря этому удалось профинансировать большую часть дефицита сводного бюджета (более 27% ВВП без учета грантов), а также нарастить международные резервы до 28,5 млрд долл. на конец года. Текущий уровень резервов является достаточным для обеспечения устойчивости валютного рынка.

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"Учитывая уже анонсированные объемы международной помощи и прогресс в переговорах с МВФ, общий объем официального финансирования в 2023 году может превысить 38 млрд долл. Это позволит избежать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита в 2023 году и поддержать международные резервы на достаточном уровне даже в условиях длительного сохранения высоких рисков безопасности", - сказал Пышный.

В Нацбанке ожидают, что на конец 2023 года международные резервы составят около 27 млрд долл. и в дальнейшем будут расти.

Помощь Украине во время войны:

В 2022 году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку, согласно балансовым данным, - около 32,1 млрд долл.

Самая большая финансовая помощь поступила от США - 12 млрд долл., Евросоюза - 8 млрд долл., МВФ – 2,7 млрд долл., Канады - 1,9 млрд долл. США, Германии - 1,6 млрд долл.

По состоянию на 6 сентября 2022 года валютные поступления на счета правительства Украины в Национальном банке в августе составили 4,79 млрд долл. США.

В целом в течение 2022 года международные резервы Украины уменьшились на 7,9% из-за осуществленных валютных интервенций по продаже валюты для поддержки курса гривни.

Международные резервы Украины в декабре 2022 года выросли на 1,9% и по состоянию на 1 января 2023 года составили 28,5 млрд долл.

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