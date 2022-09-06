Международные резервы Украины в августе выросли на 13,6% и на 1 сентября 2022 года составили 25,4 млрд долл. США.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Отмечается, что резервы увеличились на фоне умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и меньших интервенций Национального банка по продаже валюты.
В целом в течение августа динамику международных резервов определяли, в частности, валютные поступления на счета правительства в Национальном банке, которые в августе составили 4,79 млрд долл. США.
При этом общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 171,9 млн долл. США.
Из них 165,4 млн долл. США направлены на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами и 6,5 млн долл. США - на обслуживание ОВГЗ.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 221,1 млн долл. США.
Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в июле сократились на 2% и на 1 августа 2022 года составили 22,385 млрд долл. США.