Валютные поступления на счета правительства в Национальном банке в августе составили 4,79 млрд долл. США.

Международные резервы Украины в августе выросли на 13,6% и на 1 сентября 2022 года составили 25,4 млрд долл. США.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что резервы увеличились на фоне умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и меньших интервенций Национального банка по продаже валюты.

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В целом в течение августа динамику международных резервов определяли, в частности, валютные поступления на счета правительства в Национальном банке, которые в августе составили 4,79 млрд долл. США.

При этом общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 171,9 млн долл. США.

Из них 165,4 млн долл. США направлены на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами и 6,5 млн долл. США - на обслуживание ОВГЗ.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 221,1 млн долл. США.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в июле сократились на 2% и на 1 августа 2022 года составили 22,385 млрд долл. США.

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