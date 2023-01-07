Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2023 года составили 28,5 млрд долларов.

Международные резервы Украины в декабре выросли на 1,9% и по состоянию на 1 января составили 28,5 млрд долл.

"Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2023 года, по предварительным данным, составили 28,5 млрд долл. США (28 491,0 млн долл. США). В декабре они увеличились на 1,9% благодаря устойчивым поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты Национальным банком", - говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

В частности, в течение месяца Украина получила 4,5 млрд долл. США (в эквиваленте).

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Из них около 2 млрд долл. - от США, 598,7 млн долл. – от Европейского Союза; 540,7 млн долл. - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), 402 млн долл. - от Всемирного банка, 367,8 млн долл. - от правительства Канады, 528,9 млн долл. - от других международных кредиторов.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,6 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в финучреждении.

Международная финансовая помощь для Украины - что нужно знать

В прошлом году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку, согласно балансовым данным, - около 32,1 млрд долл.

Самая большая финансовая помощь поступила от США - 12 млрд долл., Евросоюза - 8 млрд долл., МВФ – 2,7 млрд долл., Канады - 1,9 млрд долл. США, Германии - 1,6 млрд долл.

В целом в течение 2022 года международные резервы Украины уменьшились на 7,9% из-за осуществленных валютных интервенций по продаже валюты для поддержки курса гривни.

По прогнозу МВФ, в годовом исчислении уровень инфляции в Украине постепенно уменьшится с 30% в конце 2022 года до 22,5% в конце 2023 года.