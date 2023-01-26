Согласно прогнозу, в 2024 году реальный ВВП Украины вырастет на 4,1%, а в 2025 году экономический рост ускорится до 6,4%.

Национальный банк ожидает незначительного роста реального ВВП в 2023 году – на 0,3%, при этом в 2024 году реальный ВВП Украины вырастет на 4,1%, а в 2025 году экономический рост ускорится до 6,4%.

Как сообщил председатель Нацбанка Андрей Пышный на брифинге, ухудшение прогноза по сравнению с октябрьскими оценками обусловлено, прежде всего, последствиями энергетического террора, а также пересмотром основного предположения по продолжительности сохранения рисков безопасности. Последнее приведет к отсрочке полноценной разблокировки портов, что будет сдерживать потенциал возобновления экспорта.

"Восстановление экономики прервалось в результате российских терактов против энергетической инфраструктуры. По мере снижения рисков безопасности Украина вернется к устойчивому экономическому росту в 2024-2025 годах. Национальный банк ожидает незначительного роста реального ВВП в 2023 году – на 0,3%", - сказал он.

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Кроме того, вследствие накопления проблем, связанных с проведением посевной и уборочной кампаний в условиях войны, меньшими, по оценкам Нацбанка, будут и урожаи этого года. В то же время в прогнозе предполагается, что в течение 2023 года удастся избежать значительных дополнительных разрушений энергетической инфраструктуры, а бизнес и власть будут принимать эффективные меры для нивелирования последствий уже разрушенных мощностей.

Регулятор предполагает, что снижение рисков безопасности вместе с возобновлением полноценной работы портов, увеличением урожаев, постепенным восстановлением производственных мощностей, налаживанием логистики и оживлением внутреннего спроса, в том числе благодаря возвращению вынужденных мигрантов, будет способствовать росту экономики в 2024-2025 годах.

"Весомую роль в дальнейшем будет играть также мягкая фискальная политика. Благодаря всем этим факторам в 2024 году реальный ВВП Украины вырастет на 4,1%, а в 2025 году экономический рост ускорится до 6,4%", - сообщил Пышный.

Украинская экномика в условиях войны:

18 марта 2022 года Международный валютный фонд заявил, что ожидает падения ВВП Украины на 35% по итогам 2022 года из-за военного вторжения России.

6 мая 2022 года Институа экономических исследований и политических консультаций заявил о том, что на восстановление украинской экономики уйдет от 5 до 10 лет.

28 мая 2022 года исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский прогнозировал, что из-за войны украинская экономика упадет на треть.

12 октября 2022 года МВФ спрогнозировал падение украинской экономики в 2022 году и решил не делать прогнозы по Украине на следующие 5 лет.

25 января 2023 года был обнародован отчет ООН, согласно которому из-за российского вторжения было уничтожено 35% украинской экономики.

Проектом госбюджета на 2023 год предусмотрен рост реального ВВП на 4,6%.

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