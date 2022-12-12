В Минфине США заявили, что знают обо всех попытках России обойти санкции.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину, Минфин США тщательно изучает влияние санкций на экономику страны-агрессора, а также учитывает все попытки РФ обойти санкции.

Как заявила министр финансов США Джаннет Йеллен в интервью телеканалу CBS, помимо экономики США, вопрос, которому она уделяет больше всего времени, — это война в Украине.

Йеллен подчеркнула, что прекращение войны России против Украины — это лучшее, что можно сделать для мировой экономики.

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"Мы делаем все возможное, чтобы довести эту войну до конца. Конечно, мы оказываем немалую помощь Украине, как военную, так и экономическую", — добавила министр.

Отвечая на вопрос, как долго США будут продолжать оказывать Украине военную и прямую экономическую помощь, Йеллен заявила: "Столько, сколько потребуется".

Как говорится в материале, именно Минфин США (а не Госдеп или Пентагон) является тем ведомством, которое отвечает за реализацию более 1000 санкций в отношении российской банковской и энергетической систем и военной промышленности. Координирует эти действия замминистра финансов Уолли Адейемо.

"Часть финансовой войны против России ведется из-за закрытых дверей Министерства финансов в помещениях, называемых безопасными изолированными информационными центрами или SCIF (sensitive compartmented information facility), — говорится в материале.

"Мы можем просматривать разведданные о попытках РФ уклониться от наших санкций. Также мы видим разведданные о том, что нужно РФ для продолжения войны в Украине", - отметил Адейемо.

"Способность России снабжать свои вооруженные силы очень сильно подорвана санкциями и экспортным контролем", — резюмировал он.

Война в Украине и антироссийские санкции:

7 декабря 2022 года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала меры в рамках 9-го пакета санкций против России в ответ на ее военную агрессию против Украины. Однако, по состоянию на 10 декабря, в Евросоюзе нет согласия на дальнейшие санкции против России. Следующая встреча послов стран ЕС по девятому пакету санкций запланирована на сегодня, 12 декабря.

Последний на этот момент, восьмой пакет санкций против России ЕС утвердил еще в начале октября - до начала массированных ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре Украины.

Тем временем, Евросовет принял решение добавить нарушение санкций в список уголовных преступлений. Это первый из двух шагов, направленных на обеспечение одинакового уровня применения санкций во всем Евросоюзе и предотвращения попыток обойти их или нарушить.

В начале декабря Европейская комиссия предложила давать пять лет заключения за нарушение санкций, введенных странами-членами ЕС, и перечислила примеры уголовных преступлений, которые нарушают санкции.

Также нарушители могут быть наказаны штрафами в размере не менее 5% от общего мирового оборота юридического лица за хозяйственный год, предшествовавший решению о штрафе. Обход ограничительных мер ЕС путем сокрытия средств или конечного владельца средств также будет считаться нарушением.

12 декабря 2022 года появилась информация о том, что в ЕС появится представитель для контроля за соблюдением санкций.

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