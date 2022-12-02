Еврокомиссия предоставила примеры уголовных преступлений, которые нарушают санкции ЕС

Европейская комиссия предложила давать пять лет заключения за нарушение санкций, введенных странами-членами Евросоюза. Также нарушители могут быть наказаны штрафами в размере не менее 5% от общего мирового оборота юридического лица за хозяйственный год, предшествовавший решению о штрафе.

Речь идет о общих правилах ЕС, которые облегчат расследование, преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Пока российская агрессия против Украины продолжается, самым важным является полное выполнение ограничительных мер ЕС, а нарушение этих мер не наказывается", - пояснили в ЕК.

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Предложенная директива установит одинаковый уровень штрафов во всех государствах-членах. Это должно закрыть существующие юридические лазейки и усилить сдерживающий эффект нарушения санкций ЕС.

Еврокомиссия предоставила пример уголовных преступлений, которые нарушают ограничительные меры:

предоставление средств или экономических ресурсов в доступ или пользование определенного лица, организации или органа;

незамораживание этих средств;

предоставление возможности на въезд определенных лиц на территорию государства-члена или их транзитного проезда;

осуществление операций с третьими странами, которые запрещены или ограничены санкциями ЕС;

торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещена или ограничена;

обеспечение финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;

предоставление других запрещенных или ограниченных услуг, таких как юридические консультации, трастовые услуги и налоговые консультационные услуги.

Добавляется, что обход ограничительных мер ЕС путем сокрытия средств или конечного владельца средств также будет считаться нарушением.

Теперь предложение должен обсудить Европейский парламент и Европейский совет в рамках обычной совместной законодательной процедуры.

Европейские санкции

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз, Великобритания, США, Япония, Австралия и другие страны ввели санкции против агрессора.

В начале октября ЕС принял уже восьмой пакет санкций против России. 24 ноября стало известно, что Евросоюз работает над девятым пакетом санкций.

28 ноября Евросовет единогласно принял решение добавить нарушение санкций в список уголовных преступлений.

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