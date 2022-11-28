Это первый из двух шагов, направленных на обеспечение одинакового уровня применения санкций во всем ЕС и предотвращение попыток обойти или нарушить их.

Европейский совет в понедельник, 28 ноября, единогласно принял решение добавить нарушения санкций в список уголовных преступлений.

ЕС решительно ответил на неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины, сообщает пресс-служба Евросовета.

"Он (ЕС - УНИАН) ввел беспрецедентное количество санкций, направленных против экономики России и ее способности продолжать эту агрессию. Чтобы добиться успеха, их реализация требует совместных усилий, и сегодняшнее решение является важным инструментом для обеспечения прекращения любых попыток обойти эти меры", - заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек.

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Он подчеркнул важность выполнения антироссийских санкций. Страны-члены ЕС имеют разные определения того, что является нарушением санкций и какие наказания должны применяться в случае нарушения. За это санкции могут некорректно применяться. Кроме того, сохраняется риск обхода ограничительных мер, когда подсанкционные лица и организации имеют доступ к своим активам и продолжают поддерживать режим Путина.

В пресс-службе отмечается, что это первый из двух шагов, направленных на обеспечение одинакового уровня применения санкций во всем Евросоюзе и предотвращения попыток обойти или нарушить меры ЕС.

После принятия этого решения Еврокомиссия представит предложение по директиве, которая будет содержать минимальные правила по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Документ должен быть также принят Евросоветом и Европейским парламентом.

Антироссийские санкции

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз, Великобритания, США, Япония, Австралия и ряд других стран ввели санкции против агрессора.

В начале октября был принят уже восьмой пакет санкций против России. Ожидаемый эффект для российской экономики от запретов, предусмотренных этим пакетом, составит не менее 7 млрд евро.

24 ноября стало известно, что Европейский Союз работает над введением девятого пакета санкций против России в ответ на нападение Москвы на Украину.

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