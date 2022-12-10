В выходные продолжатся консультации по новому пакету ЕС, а 12 декабря запланирована следующая встреча послов по его принятию.

В Евросоюзе нет согласия на дальнейшие санкции против России. Вопреки ожиданиям, послы стран-участниц на встрече в Брюсселе не одобрили девятый пакет санкций.

Консультации должны состояться на выходных, а следующая встреча послов запланирована на понедельник, 12 декабря, сообщает Польское Радио. Издание отмечает, что одной из причин отсутствия согласия является слишком много исключений, предложенных для проекта девятого пакета санкций.

Посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось сказал, что переговоры пока зашли в тупик.

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"Это происходит под видом продовольственной безопасности", - сказал один из польских дипломатов. Другой добавил, что аргументом является разблокирование судов с зерном в портах. А ведь, как он подчеркнул, это ложь российской пропаганды, что в проблемах с поставками зерна виноваты санкции ЕС.

Кроме того, пишет издание, Венгрия требовала исключить членов российского правительства из черного списка ЕС. Также замечания к санкционному списку имела Швеция, вступившаяся за Роскомнадзор, затягивающий петли цензуры в России.

Новые санкции против России

Как сообщал УНИАН, 7 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала меры в рамках 9-го пакета санкций против России в ответ на ее военную агрессию против Украины.

По ее словам, предлагается внести в санкционный список еще почти 200 физических и юридических лиц, имеющих отношение к ракетным ударам по мирному населению Украины, к похищению украинских детей и вывозе их в России, к хищению украинской сельскохозяйственной продукции. В списке военные, политики, представители российского оборонпрома.

Также Еврокомиссия предлагает дополнительные ограничения против энергетического и горнодобывающего сектора, включая запрет инвестиций в новые добывающие мощности в России.

Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что последние меры являются прямым следствием превращения зимы в оружие президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, последний на этот момент восьмой пакет санкций против России ЕС утвердил еще в начале октября - до начала массированных ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре Украины.

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