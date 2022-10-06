В пакете предусмотрено и ограничение цен на нефть.

Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций против России.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

"Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая "потолок цен" на нефть. Это замечательно, будем браться за газ. Дожимаем Россию", - написал он.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, принято решение об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты.

Также введен запрет на импорт из России полуфабрикатов и другой сталелитейной продукции, а также древесины, бумаги, пластмассы, сигарет, драгоценных камней, цветных и драгоценных металлов и некоторых других товаров. Ожидаемый эффект от этих запретов для российской экономики составит не менее 7 млрд евро.

Введен запрет предоставления архитектурных и инженерных услуг, а также консультационных услуг по ИТ и юридическим консультациям.

Восьмой пакет санкций ЕС - что известно

Еще 28 сентября Еврокомиссия предложила новый восьмой по счету пакет санкций против России в связи с проведением псевдореферендумов и попыткой аннексии территории Украины.

При этом премьер-министр Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт "продавил" свои требования по новому пакету антироссийских санкций, а именно отказ от ограничения цены на турбопроводную российскую нефть, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового пакета санкций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что предложенный Еврокомиссией восьмой пакет санкций не соответствует уровню обострения войны против Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 октября постоянный представитель Литвы при Евросоюзе Арнольдас Пранцкявичюс заявил, что восьмой пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации предусматривает установление ограничений цен на нефть для третьих стран, новые запреты на импорт и экспорт продукции на 7 миллиардов евро.

Также санкции введут против 35 новых физических лиц и компаний, которые вовлечены в войну, проведение фиктивного референдума на оккупированных территориях и пропаганду.

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